Frana a Camogli, notte di lavoro per liberare la strada: tempi lunghi per la riapertura

Il problema maggiore è l'isolamento dell'Istituto Cardiovascolare dove sono ospitate circa 50 persone

Camogli. “Non sarà un lavoro veloce”, così i vigili del fuoco di Rapallo, Chiavari e Genova che da ieri pomeriggio e per tutta la notte hanno proseguito a lavorare sulla frana avvenuta a Camogli, in via Aurelia.

Scavi e controlli, con gli specialisti in ricerca sotto maceria e con le macchine di movimento terra, per scongiurare la presenza di persone rimaste sotto e per liberare la strada, oltre a monitorare le porzioni di muro non ancora crollate ma di fatto in bilico.

Nessuna persona dovrebbe essere rimasta coinvolta dal crollo ma il problema maggiore è costituito dall’isolamento in cui si trova l’Istituto Cardiovascolare di Camogli, dove si trovano una cinquantina di pazienti. La strada in quel tratto è privata, a uso della struttura sanitaria.

I familiari dei pazienti, e coloro che sono stati in grado, sono stati fatti evacuare attraverso un percorso pedonale nel bosco, un sentiero. Nessuna delle persone presenti nella struttura ha necessità di essere trasferita – e per il trasferimento servirebbe comunque il nulla osta della Asl – ma il centro è presidiato anche da una pubblica assistenza.

