Dissesto

Camogli, cede un muraglione: isolata clinica di riabilitazione cardiologica

La frana ha invaso completamente la strada. All'interno dell'Istituto Cardiovascolare ci sono una sessantina di persone tra pazienti e dipendenti

Foto di repertorio

Camogli. Ancora una frana a Camogli dopo quella di fine gennaio in via Figari. Stavolta a cedere è stato un tratto di muraglione della strada privata che collega l’Aurelia all’Istituto Cardiovascolare Camogli, una clinica privata di riabilitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che dopo avere controllato che non vi fosse nessuno sotto le macerie hanno iniziato a lavorare per creare una serie di varchi e consentire almeno il passaggio pedonale.

La frana ha infatti invaso completamente la strada, isolando la clinica che ospita una sessantina di persone tra pazienti e dipendenti. Il sindaco di Camogli,  Giovanni Anelli, è sul posto insieme ai tecnici comunali per capire come muoversi alla luce del cedimento. Non è escluso che alcuni pazienti possano essere trasferiti, ma la situazione non è ancora definita.

Lo scorso 29 gennaio nel borgo si era verificata un’altra frana in via Figari all’altezza di Via Saccomanno, un cedimento di circa 100 metri che ha provocato il cedimento del manto stradale. La strada era stata chiusa in entrambi i sensi sino alla riapertura, lo scorso giovedì.

