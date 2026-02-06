Frana sulla Aurelia ad Arenzano, da oggi fermate straordinarie dei treni a Vesima

Genova. A partire da oggi, venerdì 6, e fino al 28 febbraio, alcuni treni regionali effettueranno una fermata straordinaria nella stazione di Genova Vesima, solitamente attiva solo nel periodo estivo. Il provvedimento è stato adottato su richiesta della Regione Liguria e della Città metropopolitana a seguito della chiusura della statale Aurelia nel tratto tra Vesima e Arenzano, interessato da una frana che ha reso necessario il blocco della circolazione per motivi di sicurezza.

La chiusura della SS1 sta avendo un impatto rilevante sulla mobilità del ponente genovese creando forti disagi ai pendolari, ai residenti e alle attività economiche della zona. In questo contesto, il rafforzamento del servizio ferroviario rappresenta una misura fondamentale per garantire collegamenti alternativi e limitare le ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini.

Secondo quanto riportato nella locandina ufficiale Trenitalia delle variazioni di servizio, dal 6 al 28 febbraio l’offerta ferroviaria sulla linea La Spezia – Sestri Levante – Savona – Ventimiglia viene ampliata con l’introduzione della fermata straordinaria a Genova Vesima per numerosi treni regionali, sia in direzione ponente sia in direzione levante. Le modifiche riguardano diverse fasce orarie della giornata, dal primo mattino fino alla sera, con l’obiettivo di coprire le principali esigenze di spostamento.

In particolare, alcuni convogli anticipano l’orario di partenza o subiscono lievi variazioni sugli orari nelle stazioni di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle, Albisola e Savona, mantenendo però invariate le restanti fermate. In alcuni casi, le modifiche sono limitate a specifiche giornate domenicali, mentre altri treni effettuano la fermata straordinaria per l’intero periodo indicato.

Il potenziamento del servizio ferroviario consente così di rendere Vesima un punto di accesso strategico al trasporto pubblico su ferro, compensando almeno in parte la mancanza di collegamenti stradali diretti lungo l’Aurelia. Una risposta concreta all’emergenza, frutto del coordinamento tra Regione Liguria e il servizio ferroviario regionale.

I sistemi di vendita dei biglietti sono attualmente in fase di aggiornamento per recepire tutte le modifiche previste. I viaggiatori sono invitati a consultare i canali ufficiali e le informazioni di stazione per verificare orari e fermate dei treni di interesse prima di mettersi in viaggio.