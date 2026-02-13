  • News24
Attesa

Frana sull’Aurelia, il masso ciclopico in bilico sgretolato con 300 chili di esplosivo

L'intervento è seguito da Anas e da un'azienda specializzata. L'obiettivo al momento è ripristinare la circolazione almeno su una corsia entro il 1 marzo

esplosivo frana aurelia

Genova. È stato fatto esplodere intorno alle 14.30 “masso ciclopico” da 2000 tonnellate che incombeva sulla statale Aurelia, tra Vesima e Arenzano, e di fatto rendeva impossibile la messa in sicurezza della frana caduta il 25 gennaio.

Anas, che gestisce la statale Aurelia, e i tecnici dell’azienda specializzata Icostraa, di concerto con la Regione Liguria e gli altri enti preposti, nei giorni scorsi hanno deciso di utilizzare l’esplosivo. Una scelta non semplice e non scontata visti i possibili rischi.

Ma questa mattina alcuni addetti rocciatori hanno provveduto a piazzare l’esplosivo, 300 chili suddivisi in 24 microcariche, direttamente all’interno di buchi scavati sul versante.

Il masso era pesante come un palazzo di quattro piani, hanno spiegato i tecnici, e con un volume di 720 metri cubi.

Nei prossimi giorni la parete sarà riprofilata, dopo che sarà effettuata la rimozione degli ultimi detriti a valle. Solo allora potrà essere messa completamente in sicurezza: l’obiettivo è di riaprire almeno un senso di marcia entro l’1 marzo.

Fino alla conclusione dell’intervento di oggi, è stata sospesa la circolazione ferroviaria. L’autostrada A10 è rimasta invece regolarmente aperta per garantire almeno una modalità di passaggio tra il ponente e Genova.

