Fondazione Mus-e, alla scuola Tommaseo di Sestri Ponente una targa per il progetto “Alla scoperta della bellezza”

Genova. È stata inaugurata presso la scuola primaria Tommaseo dell’Istituto Comprensivo Sestri Est di Sestri Ponente la targa che segnala l’attivazione del progetto speciale Mus-e “Alla scoperta della bellezza”, sostenuto da Giorgina SpA.

Il progetto di Fondazione Mus-e Italia, impegnata nel contrasto della povertà educativa attraverso il linguaggio universale dell’arte in tutte le sue forme, coinvolgerà per tre anni 15 classi dell’Istituto Comprensivo Sestri Est, raggiungendo ogni anno circa 300 alunne e alunni e 25 docenti.

Cuore dell’intervento sono i laboratori artistici condotti da artisti professionisti formati secondo la metodologia Mus-e. Elemento innovativo del progetto speciale è la presenza strutturata di una pedagogista che affianca artisti e insegnanti lungo tutto il percorso. La figura pedagogica sostiene la coprogettazione, accompagna il lavoro in classe e rafforza l’integrazione tra linguaggi artistici e didattica, con particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Teatro, musica, danza e arti visive diventano così strumenti per sviluppare competenze espressive, relazionali ed emotive e favorire l’inclusione. Il percorso prevede inoltre uscite culturali sul territorio e momenti di restituzione aperti alle famiglie, consolidando il dialogo tra scuola e comunità.

“Con il progetto Alla scoperta della bellezza, realizzato grazie al prezioso supporto di un grande donatore come Giorgina Spa, vogliamo offrire ai bambini un’esperienza continuativa in cui l’arte non sia un’attività accessoria, ma uno strumento educativo a pieno titolo” spiega Maria Garrone, presidente di Fondazione Mus-e Italia. “L’introduzione della figura della pedagogista rafforza la qualità del progetto: significa accompagnare docenti e artisti in un lavoro condiviso, capace di rispondere in modo più attento ai bisogni delle classi e di lasciare competenze durature all’interno della scuola”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa collaborazione con Mus-e di cui condividiamo ideali e progetti e che tanto ha fatto negli anni per promuovere l’inclusione tra soggetti provenienti da storie e culture diverse attraverso il linguaggio universale dell’arte. Lo siamo ancora di più dal momento che siamo riusciti a proporre un’innovazione sperimentale che permette di affrontare anche il tema, sempre più comune perché più conosciuto e studiato, dei bisogni educativi speciali” dichiara Filippo Delle Piane, presidente di Giorgina SpA. “L’apertura dimostrata da Mus-e verso un’implementazione del loro modello dimostra ancora una volta che abbiamo visto giusto nel sostenere un’associazione aperta e costruttiva. Ci ripromettiamo di monitorare il percorso di questo triennio consci del fatto che la continuità sia la ricetta fondamentale affinché un progetto attecchisca ma che anche la condivisione e lo scambio con gli operatori sia fonte di grande arricchimento comune”.

“Il linguaggio universale dell’arte non solo rappresenta uno straordinario veicolo d’inclusione, ma un’occasione unica per stravolgere il destino degli alunni che partono da condizioni svantaggiate e smentire le attese negative per gli studenti che devono fare i conti con piccole e grandi fragilità, dai temporanei incidenti di percorso alle più gravi difficoltà, cognitive o fisiche. Una formidabile opportunità di riscatto che per concretizzarsi in percorsi scolastici davvero significativi ha bisogno di professionalità alte, capaci di unire la competenza all’empatia” commenta Maddalena Carlini, dirigente scolastica dell’IC Sestri Est. “Per il nostro Istituto, come per tante altre realtà scolastiche, il Progetto Mus-e ha consentito tutto questo, interagendo con gli alunni e gli insegnanti delle quindici classi delle Scuole primarie Foglietta e Tommaseo, nella cornice della promozione del benessere scolastico lungo il percorso curricolare. È per l’importanza di questi traguardi che l’apposizione della targa Mus-e presso la Scuola primaria N. Tommaseo è avvenuta alla presenza della massima autorità della Delegazione, il presidente del Municipio Fabio Ceraudo, e delle rappresentanze comunali, che si sono uniti agli alunni e ai responsabili e attori del progetto per celebrare insieme l’impegno educativo e sociale del rispetto e della valorizzazione di tutte le diversità”.

L’inaugurazione della targa rappresenta quindi un momento di riconoscimento pubblico di una collaborazione tra scuola, terzo settore e impresa che punta a rafforzare la qualità dell’offerta educativa e a sostenere concretamente la crescita delle nuove generazioni.

Si consolida così il lavoro di Fondazione Mus-e Italia a Genova: nell’anno scolastico 2025/26 nel capoluogo ligure, Mus-e è presente infatti in 77 classi, coinvolgendo circa 1500 alunni e 155 insegnanti grazie al lavoro di 21 artisti professionisti.