  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La nota

Fit Cisl Liguria: “Accordo a Singapore con il gruppo Psa International potrebbe portare investimenti anche al Terminal Sech”

 Elezioni Rsu: "Fit Cisl prima lista”

Genova. “Lo sblocco delle risorse a Singapore con l’accordo siglato con il gruppo PSA apre una stagione nuova per il porto di Genova. Si tratta di un passaggio strategico che porterà investimenti e interventi significativi per lo scalo di  Pra’, la speranza e’  che  lo stesso avvenga anche al Terminal Sech,  aprendo nuove ed   importanti prospettive di sviluppo e crescita. Per quanto riguarda le elezioni Rsu al Terminal Sech, la Fit Cisl Liguria è risultata la lista più votata: un risultato storico che rafforza in modo netto la nostra rappresentanza e il nostro ruolo all’interno dello scalo. Abbiamo ottenuto due rappresentanti, confermando la fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori in un sindacato concreto, presente e capace di incidere”, spiega la Fit Cisl Liguria in una nota.
E poi aggiunge: “Siamo orgogliosi di questo traguardo, che testimonia la capacità della Fit Cisl Liguria di mantenere un rapporto diretto e costruttivo, senza posizioni ideologiche, ma con l’obiettivo chiaro di tutelare l’occupazione, sostenere gli investimenti e valorizzare la professionalità della forza lavoro”.
“Al Terminal Sech si aprono nuovi scenari: la crescita deve andare di pari passo con il riconoscimento delle competenze e con un confronto sindacale serio e responsabile, per garantire sviluppo, qualità del lavoro e prospettive stabili per tutte le lavoratrici e i lavoratori”, conclude il sindacato.
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.