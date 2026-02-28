Fit Cisl Liguria: “Accordo a Singapore con il gruppo Psa International potrebbe portare investimenti anche al Terminal Sech”

Genova. “Lo sblocco delle risorse a Singapore con l’accordo siglato con il gruppo PSA apre una stagione nuova per il porto di Genova. Si tratta di un passaggio strategico che porterà investimenti e interventi significativi per lo scalo di Pra’, la speranza e’ che lo stesso avvenga anche al Terminal Sech, aprendo nuove ed importanti prospettive di sviluppo e crescita. Per quanto riguarda le elezioni Rsu al Terminal Sech, la Fit Cisl Liguria è risultata la lista più votata: un risultato storico che rafforza in modo netto la nostra rappresentanza e il nostro ruolo all’interno dello scalo. Abbiamo ottenuto due rappresentanti, confermando la fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori in un sindacato concreto, presente e capace di incidere”, spiega la Fit Cisl Liguria in una nota.

E poi aggiunge: “Siamo orgogliosi di questo traguardo, che testimonia la capacità della Fit Cisl Liguria di mantenere un rapporto diretto e costruttivo, senza posizioni ideologiche, ma con l’obiettivo chiaro di tutelare l’occupazione, sostenere gli investimenti e valorizzare la professionalità della forza lavoro”.

“Al Terminal Sech si aprono nuovi scenari: la crescita deve andare di pari passo con il riconoscimento delle competenze e con un confronto sindacale serio e responsabile, per garantire sviluppo, qualità del lavoro e prospettive stabili per tutte le lavoratrici e i lavoratori”, conclude il sindacato.