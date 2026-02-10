FIR Liguria, il Comitato e il Mog insieme per il 6 Nazioni

Genova. Il Comitato Regionale FIR Liguria e il MOG Mercato Orientale Genova uniti per gli appassionati di rugby: non solo al MOG vengono trasmesse in diretta tutte le partite del 6 Nazioni 2026 ma ci sono dei vantaggi per chi il rugby se lo porta anche addosso.

Chi si presenta al MOG per assistere alle partite indossando abbigliamento di una nazionale di rugby oppure di un club ovale a scelta ha diritto al 15% di sconto su una selezione di birre.

La storia dell’edificio che ospita il Mercato Orientale e il MOG in via XX Settembre, nel cuore di Genova, inizia nel 1699 con un chiostro e le prime botteghe, il mercato viene inaugurato ufficialmente nel 1899 e poi, nel 2019, si conclude la ristrutturazione che porta alla nascita del MOG al centro del Mercato Orientale.

Per i genovesi questo luogo non ha bisogno di presentazioni e condivide con il rugby principi importanti come accoglienza, inclusione, integrazione, socialità e convivialità. Per questo partecipiamo con grande entusiasmo a questa iniziativa che significa visibilità per il nostro bellissimo sport e la possibilità di creare dei momenti di condivisione e partecipazione nella bellissima cornice del MOG, come in un tipico terzo tempo.