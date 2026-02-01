Torna la Fiera di Sant’Agata: ecco tutte le modifiche a viabilità e trasporto pubblico

Genova. La Fiera di Sant’Agata torna oggi, domenica 1° febbraio, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, rinnovando un appuntamento che affonda le radici in una tradizione secolare e che tuttora conserva un forte valore identitario per l’intera città.

La manifestazione, l’appuntamento fieristico più atteso dell’anno, si distingue per la ampiezza e varietà dell’offerta. Circa 550 banchi di operatori provenienti anche da fuori regione renderanno come sempre unica la manifestazione che si snoderà tra corso Sardegna, via Giacometti, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei.

L’evento, legato alla devozione per la santa venerata nell’omonima chiesa, nasce come momento di incontro tra mondi diversi: in passato agricoltori e allevatori scendevano a fondovalle per commerciare, stringere accordi e acquistare sementi in vista della nuova stagione agricola, mentre mercanti provenienti anche da località lontane contribuivano a rendere la fiera un crocevia economico e sociale di primaria importanza. Con il tempo, la manifestazione ha saputo evolversi senza perdere il legame con le proprie origini, diventando una delle fiere più rilevanti del Nord Italia.

Le modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento della Fiera di Sant’Agata, dalle ore 23.30 del 31 gennaio alle ore 5 del 2 febbraio, sono state stabilite alcune importanti modifiche alla viabilità, per tutto lo svolgimento della manifestazione:

Su Corso Sardegna, nella semicarreggiata lato levante in direzione monte, tra il fornice ferroviario e Piazza Giusti a partire dal civico 34 , è vietata la sosta dei veicoli, con rimozione forzata, e sarà soppressa la pista ciclabile per consentire l’istituzione di un capolinea e fermata provvisoria dei mezzi AMT e un’area di sosta per mezzi di soccorso. Nel tratto tra Piazza Giusti e Via Don Orione sarà vietata sia la circolazione sia la sosta dei veicoli, con rimozione forzata e soppressione della pista ciclabile. Nella semicarreggiata lato ponente, tra Via Don Orione e Piazza Giusti, è vietata la sosta con rimozione forzata, viene istituito il doppio senso di circolazione e soppressa la corsia riservata.

Sono inoltre stabiliti divieti di circolazione e sosta veicolare con rimozione forzata in diverse aree: Piazza Giusti nell’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato, Via Paolo Giacometti (eccetto bus fino alle 2 del mattino del 1° febbraio), Via De Paoli, Via Michele Novaro tra Via Giacometti e Via Toselli, Piazza Giovanni Martinez, Via Filippo Casoni, Piazza Terralba eccetto la corsia verso Via Giovanni Torti in direzione ascendente, Via Giovanni Torti tra Piazza Martinez e Via dell’Albero d’Oro, Via Tomaso Pendola, Via Paggi, Via Contubernio G.B. D’Albertis tra Piazza Martinez e Via Vitale, Via Vittoria Giorni, Corso Galileo Galilei, Piazza Manzoni lato mare e Via L. Cambiaso, eccetto gli aventi diritto, con istituzione del doppio senso tra Via Olivieri e Piazza Manzoni.

Il divieto di sosta con rimozione forzata del veicolo è inoltre previsto in Via Marina di Robilant lato ponente tra Via San Fruttuoso e Via Torti, Via San Fruttuoso lato mare tra Passo Resa Villa Migone e Villa Migone e su entrambi i lati tra Villa Migone e Via dell’Albero d’Oro compresa, in Passo Resa di Villa Migone, su Via G.B. d’Albertis tra Via Revelli Beaumont, Via Vitale e Via Repetto e su Via Olivieri tra Corso Galileo Galilei e Via Cambiaso, dove sarà istituito il doppio senso di circolazione.

Nella stessa Via San Fruttuoso è istituito il senso unico di marcia tra Passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con Via dell’Albero d’Oro compresa, con rimozione dei dissuasori di transito e occultamento della segnaletica di divieto circolazione per Villa Migone, mentre nel tratto tra Via Imperiale e Via dell’Albero d’Oro vige il divieto di circolazione. In Via dell’Albero d’Oro è istituito l’obbligo di arresto e precedenza, con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Torti. In Via Pertusio vige il senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti verso Via Varese. Via Pietro Toselli avrà senso unico di marcia con direzione ponente tra Via Novaro e Piazza Martinez, mentre per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Novaro stessa. In Via Imperiale è obbligatoria la svolta a sinistra all’intersezione con Via Torti, mentre in Via Oristano è previsto l’obbligo di uscita su Via Varese e svolta a sinistra in Via Ayroli. In Via Torti, nel tratto discendente dopo l’intersezione con Via Donghi, è interdettala circolazione dei veicoli, mediante il posizionamento di transenna e freccia direzionale, con obbligo di svolta a destra in Via Donghi, con ulteriori transenne posizionate a ponente delle intersezioni con Via Marina di Robilant e a ponente dell’intersezione con Via Imperiale.

Le modifiche per il trasporto pubblico

Domenica 1 febbraio le linee 18, 18/, 46, 48, 67, 84, 89, 385, 604, 618 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 18, 18/ e 618

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza Verdi, dove riprendono percorso regolare.

Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per via Invrea, piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono percorso regolare.

Linea 46

Temporaneamente sospesa.

Linea 48

Direzione Molassana: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza delle Americhe, tunnel di via Canevari, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, corso Sardegna, dove riprendono percorso regolare.

Direzione San Martino: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per corso Torino, via Invrea, piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono percorso regolare.

Linee 67 e 89

Direzione Terralba: i bus, giunti in via Manuzio, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba (capolinea provvisorio).

Direzione Donghi: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Terralba, proseguono per via Torti, dove riprendono regolare percorso.

Linea 84

Direzione stazione Brignole: i bus, giunti alla fine di via Amarena, proseguono per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede, dove riprendono regolare percorso.

Direzione via Amarena: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per la stessa, per poi svoltare in via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, via Amarena, dove riprendono regolare percorso.

Linea 385

Direzione corso Sardegna: i bus, giunti al termine di via Imperiale, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide, tunnel di corso Sardegna, corso Sardegna, dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

Direzione via Imperiale: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di corso Sardegna, proseguono per la stessa, per poi transitare in via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, piazza Solari, dove riprendono regolare percorso.

Linea 604

Direzione Terralba: i bus, giunti in via Manuzio, proseguono per via Marina di Robilant (fermata provvisoria all’angolo di via Torti), via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Donghi: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV, corso Europa, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba, dove riprendono regolare percorso.

Sono inoltre istituite fermate temporanee degli autobus in punti strategici: lato ponente di Via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con Via Torti, lato mare di Via Marchini vicino all’intersezione con Via Amarena, lato mare di Piazza Giusti vicino il civico 1, lato levante di Corso Sardegna tra civico 34 e Via Giacometti e lato ponente di Via Imperiale fronte civici 9R e 11R, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per gli stalli di sosta antecedenti a quelli riservati ai titolari CUDE.

È prevista la soppressione della corsia riservata ai mezzi pubblici in Via Torti e Via Barrili, con contestuale disattivazione dell’impianto di rilevamento infrazioni.