Fiepet, i liguri Alessandro Simone e Paolo Barbieri nella giunta nazionale

Genova. La Fiepet, Federazione degli esercenti pubblici e turistici aderenti a Confesercenti, ha completato il rinnovo delle proprie cariche: dopo la riconferma del presidente Giancarlo Banchieri, piemontese, avvenuta a novembre, giovedì 4 febbraio sono stati designati i nuovi componenti della giunta nazionale. Tra questi anche due liguri, il direttore provinciale di Confesercenti, Paolo Barbieri, e Alessandro Simone (nella foto), a sua volta riconfermato anche alla presidenza della Fiepet provinciale.

Completano la giunta nazionale Gianluca Grimi per l’Abruzzo, Cristian Lertora e Giulia Gervasio per l’Emilia Romagna, Claudio Pica e Daniele Brocchi per il Lazio, Andrea Maggioni per la Lombardia, Sandro Assenti per le Marche, Luca Amato e lo stesso presidente Banchieri per il Piemonte, Francesca Intèrmite per la Puglia, Sebastiano Rosu per la Sardegna, Benny Bonaffini e Doriana Ribaudo con Salvo Basile per la Sicilia, Franco Brogi e Filippo Grassi con Maila Bettaccini per la Toscana, Massimiliano Peterlana per la provincia autonoma di Trento e Iwan Waldner per quella Ivan Waldner.

L’associazione rappresenta le imprese della ristorazione, le gelaterie e pasticcerie, le sale da ballo, i locali di intrattenimento e spettacolo: a livello provinciale, come detto, è stato rieletto presidente Alessandro Simone, con Matteo Nicora indicato alla vicepresidenza oltre alla conferma della delega al centro storico di Genova.