La Fiat 500 “genovese” di Angelo Gnecco donata al Museo di Garlenda

Genova. Dopo avere attirato gli sguardi di decine di genovesi e turisti in via San Lorenzo, la Fiat 500 dell’artista Angelo Gnecco arriva al Museo Multimediale della Fiat 500 di Garlenda, in provincia di Savona.

Gnecco ha infatti deciso di donare al museo una delle sue famose macchine decorate con case e vedute di Genova: ex bancario con il cuore di artista, Gnecco realizza quadri, dipinti e oggetti vari con le immagini delle pittoresche e colorate case del capoluogo ligure e della Riviera.

Il Comune di Genova lo ha già nominato Ambasciatore di Genova nel Mondo dopo che le sue opere hanno conquistato gli Stati Uniti e moltri altri Paesi nel mondo. Appassionato cinquecentista, nel 2014 ha deciso di decorare la sua prima auto, che da allora è stata vista in numerosi raduni e alla tradizionale visita all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova in occasione della Befana.

Alla consegna della vettura al museo, organizzata con l’aiuto dei soci del Coordinamento di Genova Teresio Parodi e la moglie Franca, hanno partecipato il presidente fondatore Domenico Romano, il presidente onorario Sandro Scarpa e il meccanico Calogero Barbagallo.

La cerimonia ha avuto luogo nell’officina nerviese di Sergio Mantovani, noto meccanico delle 500, che ha fatto gli onori di casa.