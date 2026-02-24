  • News24
Memoria

Quattro anni dall’invasione dell’Ucraina: a Genova una fiaccolata della memoria

Dalla chiesa di Santo Stefano a piazza Matteotti

fiaccolata ucraina

Genova. Una fiaccolata della memoria dalla Chiesa di Santo Stefano a piazza Matteotti per ricordare i quattro drammatici anni dall’invasione dell’Ucraina.

A organizzarla questo pomeriggio l’associazione Pokrova Odv. Al momento di raccoglimento e preghiera hanno partecipato decine e decine di cittadini della comunità ucraina genovese con le bandiere del loro Paese per ricordare chi ha perso la vita e “trasformare la sofferenza in speranza” spiegano dall’associazione.

Alla fiaccolata ha partecipato fra gli altri il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari: “È doveroso ricordare il quarto anniversario dalla terribile invasione russa nei confronti dell’Ucraina – ha detto – Dobbiamo anche pensare al futuro dell’Ucraina considerando che, chi oggi combatte per i confini di quella Nazione, in realtà sta combattendo per difendere l’Europa, l’Occidente e tutti quei valori di cui siamo tutti orgogliosi”.

