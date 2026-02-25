Sanremo. L’unico vero guizzo della prima serata del Festival di Sanremo è stata la signora Gianna Pratesi, 105 anni (106 a marzo) da Chiavari. Un’ospite vulcanica e per certi versi inarrestabile, con qualche momento comprensibilmente fuori scaletta, che ha divertito.

Pratesi è stata invitata per celebrare l’anniversario del primo voto concesso alle donne in Italia: l’ottantesimo del referendum tra Monarchia e Repubblica.

Una serata molto lunga con ospite Tiziano Ferro, la co-conduzione di Laura Pausini e Can Yaman, in cui si sono esibiti tutti e trenta i cantanti.

Il ritorno di Olly sul palco, con Balorda Nostalgia, la canzone vincitrice dell’anno scorso e la celebrazione di un anno favoloso dal punto di vista delle vendite e del successo dei live del cantautore genovese, ha aperto le danze dell’ultimo Festival targato Carlo Conti.

Se si esclude la gaffe della grafica alle sue spalle (Repupplica al posto di Repubblica, giustificata dal regista come errore di un giovane grafico) che celebrava il l’anniversario del primo voto concesso alle donne e di cui Pratesi è stata testimone: porta un suo quadro in regalo a Carlo Conti (fu la prima donna di un collettivo di artisti a Chiavari) e dice di essere anche pianista. Svela che il 16 di marzo farà il compleanno e dice: “Sono dei pesci e a me piace nuotare, ho fatto anche una gara che ero giovanissima mentre abitavo a Chiavari che è una bella città. Mio figlio ha anche la medaglia”.

Al referendum ha votato Repubblica: “Eravamo sicuri in casa mia, tutti di sinistra” e poi fa un gesto eloquente di saluto come per dire “via i fascisti”.

Confida che le piacciono le canzoni della Vanoni, poi Ventiquattromila baci e poi Mammamaria dei Ricchi e Poveri. E canticchia pure la canzone di Celentano.

Inevitabile la domanda sul segreto per vivere a lungo “Non lo so, ho avuto una bella gioventù, avevamo una famiglia d’oro. Poi il mangiare, non dovevo mangiare una cosa per forza se non mi piaceva, me la cambiavano. Io leggo il giornale tutte le mattine. La Gazzetta dello Sport, poi il Venerdì, e Il Secolo XIX”. Infine il consiglio ai giovani: “Non devono essere severi con gli altri, dovrebbero capire com’è la vita, non arrabbiarsi. Bisogna volersi bene”.

A rappresentare Genova al Festival di Sanremo c’è Sayf, che non è tra i primi cinque ma piace

A giudicare dai giudizi sui social e anche dalle pagelle delle principali testate nazionali, Sayf, con la sua Tu mi piaci tanto, pur non classificandosi tra i primi cinque della serata (Serena Brancale, Arisa, Fedez & Masini, Fulminacci, Ditonellapiaga in ordine sparso), pare sia piaciuto un po’ a tutti.

I social sono impazziti per la sua faccia stupita quando ha sentito gli applausi al termine della canzone.

Sayf è uno degli esponenti di quella nuova scuola genovese che ha in Olly, Bresh, Tedua i suoi alfieri. Nato nel 1999 a Genova da una famiglia italo-tunisina, inizia presto a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. Dopo anni di gavetta e due mixtape, comincia ad affermarsi nella scena genovese. Tra il 2023 e 2024 le release aumentano e il suo nome inizia ad attirare attenzione anche oltre i confini liguri, portandolo a collaborare con artisti emergenti come Helmi, Ele A, 22simba. Nel 2025 pubblica il suo primo EP, “Se Dio Vuole” (con anche un feat di Rhove), che segna l’inizio di una rapida crescita, tra live sold out, hit da classifica e la nascita del suo Santissima Fest a Genova, già confermato anche per il 2026 al Porto Antico, Arena del Mare (18 luglio la data del suo concerto). Ha fatto uno speciale live al Jazzmi, con arrangiamenti jazz dei suoi brani realizzati ad hoc per l’occasione.

Il Genoa, che in questi ultimi anni ha fiutato il talento di Bresh e non solo, aveva usato il brano Genovarabe in cui cantavano proprio Sayf insieme a Helmi, Sossy, Marvin, Vincè, per lanciare la terza maglia nella scorsa stagione.

Sayf ha conquistato le classifiche estive con il tormentone Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi. Adesso sembra pronto per il salto ulteriore grazie al Festival di Sanremo. Il brano Tu mi piaci tanto, fresco ma con un tocco di cantautorato, entra subito in testa.

Il testo della canzone di Sayf

Tu, figlio di un muratore

L’Emilia che si allaga

E la Liguria pure

E intanto che si ride

E che si fa l’amore

Le tue tasse vanno spese

In un hotel a ore

lo,

Amando a modo mio

Ho sbagliato tante cose

E tante mode non le seguo lo,

Amando a modo mio

Avrei voluto darti

Meno cuore, amore mio

E allora

Corri contro il tempo

Che il denaro non ti aspetta

E cosa vuoi che sia la fretta

Su una macchina che scheggia

E non mi vedrai alla finestra

A farti una serenata

Perché il mondo non si ferma

Ma non ho fiato più

Rallenta

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro

L’Italia è tristemente nota

per qualche fatto ma minimizziamo

Il cielo è azzurro, e il pomeriggio

Se ci armate, noi non partiamo

E come ha detto un imprenditore

“L’italia è il paese che amo”

Amore, amore mio

Che paura di venir capito

In questa fase di tirocinio

Tenco è morto qui vicino

Non temere, amore mio

Farò meglio per nostro figlio

Schiaccerò quelli degli altri

Così giocherà da solo

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Rip. ritornello

Ho fatto una canzonetta

È un fiore su una camionetta

E le botte delle piazze

Le dimentichiamo

Ho fatto una canzonetta

Spero che non vi spaventi

Che possiamo ripartire

Tutti a mano, a mano

Rip. ritornello

Stasera c’è Bresh

Stasera un altro pezzo di Genova sarà presente al Festival di Sanremo: Bresh si esibirà all’Arena Suzuki durante la trasmissione con il brano dell’anno scorso, La tana del Granchio (per il pubblico di piazza Colombo sarà un mini-concerto più lungo).

Il ministero del Turismo quantifica l’impatto del Festival

Le stime per la 76ª edizione del Festival di Sanremo prevedono che il valore economico complessivo generato sul territorio supererà la soglia dei 200 milioni di euro, segnando un incremento del 9,2% rispetto ai 184 milioni registrati nel 2025. La crescita è trainata da una spesa diretta di 44 milioni di euro, di cui 25 milioni destinati alla filiera turistica e 19 milioni ad attività locali e personale organizzativo. Lo annuncia il ministero del Turismo in base al report elaborato dall’ufficio Statistica del ministero sulla base dei dati Alloggiati Web del Viminale, JFC e Lybratech.

L’andamento positivo degli indicatori delinea una crescita strutturale della manifestazione, che si riflette in un aumento significativo della domanda turistica. Per l’evento sono infatti attesi 7.250 arrivi, con un incremento del 7,3% rispetto alla stagione precedente, mentre i pernottamenti saliranno a quasi 40 mila presenze con un aumento del 14,3%. Parallelamente, la permanenza media dei visitatori si allungherà dai 5,1 giorni dell’edizione passata ai 5,5 giorni previsti.

Oltre all’indotto economico immediato, la manifestazione canora genera un valore straordinario in termini di eredità del marchio. La componente più rilevante dell’impatto complessivo è infatti rappresentata dai 150 milioni di euro derivanti dalla forza comunicativa dell’evento: nello specifico, oltre 101 milioni sono generati dalla copertura mediatica mondiale e circa 48 milioni dalla valorizzazione del brand territoriale, ovvero il prestigio che la città e le sue imprese acquisiscono grazie all’esposizione internazionale.

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, commenta: “I dati positivi previsti per il Festival di Sanremo confermano che i grandi eventi sono il motore più potente per generare ricchezza e crescita strutturale nei nostri territori. Ma la vera forza della manifestazione risiede nella sua eredità: il fatto che la voce più rilevante dell’impatto complessivo sia costituita dai 150 milioni di valore generati dalla copertura mediatica e dalla valorizzazione del brand conferma come il Festival sia una vetrina costante che promuove l’Italia nel mondo ben oltre la durata dell’evento. La cultura musicale della kermesse è uno strumento altamente efficace di promozione internazionale, capace di proiettare nel mondo le nostre eccellenze e l’unicità dei nostri territori.”

L’analisi della domanda per l’edizione del 2026 delinea un profilo del visitatore molto nitido, con il Festival scelto in prevalenza dalle coppie che rappresentano il 58% del totale, seguite da viaggiatori singoli e nuclei familiari che si attestano entrambi al 19%. Si tratta di un pubblico consapevole che pianifica il viaggio con un anticipo medio di 56 giorni.

Sotto il profilo della ricettività, quasi due terzi dei visitatori confermano la preferenza per gli hotel. L’effetto positivo coinvolge attivamente anche i centri vicini come Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Imperia, che registrano un incremento della domanda grazie alla loro prossimità con la sede storica dell’evento. Sul fronte dei pernottamenti, quasi due terzi dei visitatori confermano la preferenza per gli hotel.

La vitalità dell’evento si estende anche sui centri vicini come Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Imperia, che registrano un incremento della domanda grazie alla loro prossimità con la sede storica della kermesse.