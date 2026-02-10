Festival della Scienza 2026, in chiusura la call for proposal

Genova – Prosegue l’iter per la composizione del programma dell’edizione numero ventiquattro Festival della Scienza, in programma a Genova da giovedì 22 ottobre a domenica 1° novembre 2026. Fino a martedì 17 febbraio 2026 è ancora possibile proporre mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali partecipando alla Call for proposal, aperta dal 12 dicembre sul sito del Festival della Scienza.

Una raccolta di proposte col fine di esplorare nuove idee, per comporre un evento in cui format tradizionali e innovativi coesistono per consentire di raggiungere un pubblico sempre più ampio e diversificato. «La call for proposal – spiega Domenico Coviello, presidente del Festival della Scienza – è il primo e fondamentale passo per realizzare un’edizione del Festival della Scienza, attraverso cui enti di ricerca, università, scienziati, ricercatori, associazioni di divulgazione scientifica e appassionati di scienza presentano le proprie proposte. Per la scorsa edizione ne abbiamo ricevute più di 500, e il consiglio scientifico ha svolto un gran lavoro di valutazione e selezione degli eventi che hanno poi composto gran parte del programma. Il Festival della Scienza di Genova è indirizzato in modo particolare ai giovani, dai più piccoli della scuola materna agli universitari che si apprestano a entrare nel complesso mondo del lavoro e delle relazioni sociali a diversi livelli. I giovani costituiscono il futuro della nostra società e riteniamo importante l’educazione ai principi scientifici, in un ambito che ha ben presente che le relazioni umane, anche tra generazioni diverse, sono alla base della nostra civiltà».

Al termine dell’edizione 2025, che ha registrato più di 200mila presenze da 13 regioni d’Italia, il consiglio scientifico del Festival e il comitato di programmazione si sono riuniti per scegliere la parola chiave che guiderà la prossima edizione, che sarà Prospettive. «Un invito a guardare oltre – racconta Carlo Ferdeghini, presidente del consiglio scientifico – a cambiare punto di vista, a scoprire nuove direzioni del pensiero: in sintesi ciò che dà profondità al mondo. Parlare di prospettive significa esplorare il futuro, immaginare scenari possibili, interrogarsi su come la ricerca possa orientare il domani e comprendere la complessità che ci circonda. Il Festival della Scienza 2026 diventa così un luogo di incontro tra sguardi diversi, un invito a condividere idee e visioni per costruire insieme nuovi orizzonti di conoscenza».

Il sito della call è accessibile all’indirizzo http://www.festivalscienza.it/call-2026. Ciascun proponente può presentare fino a tre proposte. «Il lancio della call è il primo passo verso la creazione della nuova edizione – conclude la direttrice Fulvia Mangili – ogni anno siamo gratificati dal ricevere un numero davvero impressionante di proposte, segno che il Festival ha sviluppato una rete solida e proattiva. Come sempre la selezione sarà complessa anche se indispensabile, perché i progetti sono qualitativamente molto validi. Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che parteciperanno».

Il termine ultimo e inderogabile per l’invio delle proposte è martedì 17 febbraio 2026. Info: http://www.festivalscienza.it/call-2026.