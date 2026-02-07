Fermato mentre cede una dose di droga: in manette 23enne

Genova. La volante del commissariato di Cornigliano ha arrestato un 23enne egiziano per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio. Ieri pomeriggio gli agenti mentre percorrevano via Argine Polcevera verso ponente, hanno notato un uomo che passava qualcosa ad un altro, nascondendo poi dei contanti nella giacca.

Quando si sono avvicinati per controllarli, uno dei due ha velocemente gettato qualcosa nell’aiuola vicina mentre l’altro ha cercato di nascondere un pacchetto negli indumenti.

Immediatamente fermati, sono stati trovati entrambi in possesso di sostanza stupefacente.

In particolare uno dei due aveva negli slip diverse dosi di cocaina e cannabis per un totale di 16 grammi, un bilancino di precisione e oltre 500 euro in contanti. Durante le fasi di controllo ha opposto resistenza scalciando e sbracciando in direzione dei poliziotti.

Il complice, invece, aveva una dose di cannabis per cui è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura per detenzione per uso personale.

Il 23enne egiziano irregolare sul territorio, pregiudicato per reati contro il patrimonio e colpito dall’avviso orale, è stato arrestato e verrà giudicato con rito direttissimo questa mattina.