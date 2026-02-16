Ferito in casa da tre coltellate, giallo a Quarto: indagini dei carabinieri

Genova. Sono ancora opachi i contorni di un’aggressione avvenuta nella serata di ieri, domenica 15 febbraio, in un’abitazione di Quarto, nella zona di Priaruggia.

Un uomo di circa 40 anni è stato ricoverato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino con tre ferite dovute ad altrettante coltellate.

Il 40enne non rischia di morire ma quando i carabinieri lo hanno trovato, a casa, era riverso in un bagno di sangue. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi con una telefonata. L’allarme è scattato intorno alle 20.

Ai carabinieri il ferito ha detto di essere stato aggredito da uno sconosciuto e di non sapere perché questi lo abbia fatto. Circostanza che non convince i militari che hanno proceduto con alcuni rilievi scientifici nell’appartamento e acquisito le immagini della videosorveglianza del palazzo.