Il processo

Falsifica testamento intestandosi due appartamenti di lusso: condannato

Un anno con la condizionale per un ultra 75enne che aveva falsificato il testamento di un ex manager in pensione

Genova. Si era fatto intestare due appartamenti di lusso in via Rimassa alla Foce, falsificando il testamento di un ex manager e aveva provato a rivenderli.

Ma la nipote era riuscita a fare bloccare l’esecuzione testamentaria denunciando tutto alla Procura. Oggi, il Tribunale ha condannato a un anno, per falso in testamento, quel finto amico che era riuscito a farsi lasciare una parte del patrimonio. La vicenda risale al 2022. La pm Daniela Pischetola aveva aperto un fascicolo e delegato i carabinieri dopo la denuncia della nipote di un dirigente di 91 anni.

A insospettire la donna era stato un lascito di 10 mila euro a una parrocchia di Sampierdarena visto che l’anziano zio non frequentava gli ambienti di chiesa. Ad avvisare la donna del testamento in cui, soprattutto, venivano dati due appartamenti di pregio a un uomo di 75 anni residente a Davagna era stato un notaio in pensione amico del morto.

La pm aveva ottenuto il sequestro preventivo dei due immobili, quello dove viveva l’anziano e un altro nello stesso palazzo. La donna e la Procura si erano affidati a due diversi periti grafologi che hanno attestato la falsità del testamento che risulterebbe pure copiato, nelle prime quattro righe, da un incartamento depositato al catasto.

