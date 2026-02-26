Ex Mira Lanza, a luglio terminata la viabilità esterna. Un supermercato Esselunga all’interno dell’area

Genova. Continuano le lavorazioni per l’area ex Mira Lanza, lo spazio di 40mila metri quadrati nel cuore della Valpolcera, rimasto abbandonato per decenni dopo la chiusura delle lavorazioni dello storico stabilimento che produceva detersivi e saponi. Dopo la realizzazione della rotonda di via Rivarolo, infatti, sono in fase di ultimazione le lavorazioni su via Lepanto, che entro luglio dovrebbe riaprire al traffico consentendo il passaggio anche ai mezzi pesanti.

Ad aggiornare sull’andamento dei lavori il presidente del Municipio V Valpolcevera Michele Versace, oggi “padrone di casa” per il nuovo appuntamento con giunta itinerante del Comune di Genova. “E’ un’area privata, per cui l’amministrazione pubblica non ha una interlocuzione diretta – ha spiegato – ma stiamo monitorando la situazione”. Situazione che oggi appare come un cantiere di fatto ancora in alto mare: “Le demolizioni sono state completate – spiega – e sono in dirittura di arrivo le opere sulla viabilità che dovrebbero sbloccare le lavorazioni. Dopo la rotonda su via Rivarolo sono quasi terminati i lavori al sottopasso di via Lepanto, che è stato allargato e la cui sede stradale è stata abbassata per permettere anche ai grandi camion e ai mezzi pesanti in genere di raggiungere la viabilità di sponda del Polcevera”. Termine ipotizzato per la fine dei lavori il 31 luglio, giorno in cui scade la proroga per il lavori chiesta dalla ditta che sta portando avanti l’opera.

Un sistemazione di cui beneficerà tutto il quartiere ma che è nata per le esigenze progettuali di rendere l’area un centro logistico. “Sappiamo che ci sarà un supermercato – ha spiegato Versace – la superficie di vendita inizialmente più bassa, è stata poi aumentata fino a sfiorare la soglia dei 1500 metri quadrati”. Una dimensione che la qualificherà come media struttura di vendita. Ma non solo: “Al momento le ultime informazioni in nostro possesso – aggiunge Versace – ci dicono che il marchio che arriverà sarà quello di Esselunga e che sarà un trasferimento di licenza”. Un quadro che coincide con le ultime mosse del marchio Esselunga che recentemente ha “abbandonato” l’approdo nel compendio commerciale del nuovo Palasport, nel quale avrebbe preso proprio uno spazio di 1500 metri quadrati.

Oltre al supermercato, stando al progetto, è prevista la realizzazione di una “torre” destinata ad ospitare uffici e servizi vari “di cui al momento non sappiamo i dettagli – spiega Versace – mentre sappiamo che la richiesta del territorio per uno spazio dedicato all’assistenza sanitaria probabilmente non avrà seguito. Un peccato, perchè era in progetto la possibilità di una piccola “succursale” del Gaslini per l’assistenza ambulatoriale”.

Le tempistiche della fine dei lavori complessivo, però, al momento non sono note. Le ultime proiezioni davano come termine il 2027 “ma temo che ci sarà un ritardo su questo panorama temporale”, conclude Versace.