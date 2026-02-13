  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Le indagini

Ennesima spaccata in centro, due arresti della squadra mobile: identificati tutti gli autori degli ultimi episodi

Sono quasi tutti tutti italiani, senza fissa dimora e pluripregiudicati. Per alcuni si attendono le ordinanze di custodia cautelare

spaccata cornigliano

Genova. Gli autori dei recenti episodi di spaccate che hanno creato allarme tra i commercianti del centro città hanno tutti un nome e un cognome. Le indagini avviate dalla sezione criminalità diffusa della squadra mobile e della commissariato Centro sono partite subito dopo le segnalazioni di ciascun episodio. E grazie anche alle telecamere di sorveglianza gli autori sono stati individuati.

Si tratterebbe di 5-6 persone, per la maggior parte italiane, tutte pregiudicate e senza fissa dimora, che vivono di espedienti e fanno avanti e indietro dal carcere di Marassi per reati contro il patrimonio.

Gli ultimi due sono stati arrestati questa notte dai poliziotti della squadra mobile in flagranza di reato: avevano appena spaccato la vetrata di un h24 in via Assarotti per un bottino da ben 16 euro. Sono due italiani di 34 e 39 anni. E uno dei due in base agli accertamenti sarebbe autore di diversi episodi recenti.

Altre tre persone sono state identificate nei giorni scorso dai poliziotti del commissariato Centro e per loro è arrivata una richiesta di custodia cautelare che deve essere firmata dal gip.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.