Emergenza abitativa, Natale e D’Angelo (Pd): “Servono scelte immediate, il diritto alla casa va messo davvero al centro”

Genova. “Il drammatico fatto avvenuto recentemente a Sarzana, dove un uomo di 64 anni si è tolto la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire uno sfratto, richiama con forza la responsabilità delle istituzioni nel mettere realmente al centro delle politiche regionali il diritto alla casa e all’abitare. Il sindacato regionale degli inquilini SUNIA ha giustamente richiamato chi governa la Regione e gli enti locali all’assunzione di iniziative immediate e concrete per affrontare con decisione l’emergenza abitativa, una denuncia che condividiamo pienamente perché la situazione non è più tollerabile”, dichiarano i consiglieri regionali del Partito Democratico Davide Natale e Simone D’Angelo.

“In Liguria esistono migliaia di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzati, circa 2.000 a Genova, 500 a Savona, 500 a La Spezia e alcune decine a Imperia, senza che vi sia un progetto organico e strutturato per la loro rapida rimessa in disponibilità. Nel corso della discussione sul Bilancio regionale avevamo già chiesto la predisposizione del Piano dei fabbisogni abitativi della Liguria e una ricognizione aggiornata sullo stato del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, proponendo su queste basi la costruzione di un Piano straordinario triennale capace di finanziare gli interventi necessari a rispondere alle reali esigenze dei territori”, sottolineano Natale e D’Angelo.

“È impensabile che la Giunta regionale non disponga oggi di uno strumento aggiornato e condiviso che rappresenti la base indispensabile per programmare politiche abitative efficaci e mirate. È inoltre indispensabile rafforzare l’integrazione tra politiche per la casa, servizi di prossimità e progettualità sociali, sostenendo concretamente le persone e i nuclei più vulnerabili, così come serve una collaborazione strutturata tra tribunali e istituzioni locali per gestire con responsabilità e tempestività le situazioni di sfratto e di grave fragilità sociale. Chiediamo lo stanziamento di risorse straordinarie perché quanto messo in campo fino ad oggi non è sufficiente: servono scelte politiche chiare, strumenti adeguati e un impegno immediato per garantire il diritto alla casa come diritto fondamentale”, concludono Natale e D’Angelo.