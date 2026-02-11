Electropark torna a giugno con “Space is the place”: a Genova un mese di musica, teatro e danza

Genova. Un festival che pone al centro della programmazione l’ibridazione di linguaggi artistici come musica, teatro e danza e che porta, dal 2012, l’avanguardia della musica elettronica internazionale a Genova. Per la sua quindicesima edizione, Electropark propone un mese di spettacoli e performance in diversi luoghi cittadini, in programma da venerdì 5 giugno a domenica 5 luglio 2026, tra musica elettronica e arti performative, con concerti, dj set, prime nazionali e performance, con artisti e artiste provenienti da tutto il mondo. Un mese di appuntamenti che segna una programmazione con una maggiore compattezza nei tempi.

La biglietteria apre mercoledì 25 febbraio 2026 con la possibilità di acquistare il biglietto “monthly full pass”, che dà accesso a tutti gli appuntamenti di Electropark 2026 ad un prezzo di lancio agevolato.

Il tema “Space is the place”

La quindicesima edizione del festival è parte del progetto triennale Electropark 2025-2027 dedicato alla tematica unificante “Transworlds”, ideata per valorizzare l’idea di attraversamento di discipline e la costruzione di immaginari trasformativi, linguaggi, culture, e comunità. In questa cornice, dopo l’edizione 2025 “Shared Brilliance”, l’edizione 2026 di Electropark, dal titolo “Space is the Place”, si concentra su una dimensione transnazionale e translocale. Il titolo, ripreso dall’omonimo film del pianista, compositore, poeta e filosofo statunitense afrodiscendente Sun Ra, diventa il principio guida del festival: lo spazio è al tempo stesso letterale e simbolico, un luogo in cui suono, identità e libertà possono essere radicalmente riconfigurati.

“Space is the Place nasce dall’idea di intendere lo spazio come una condizione reale e vissuta – spiegano Alessandro Mazzone, Anna Daneri e Silvia Nocentini della direzione artistica del festival – che prende forma attraverso la musica, i corpi e il tempo condiviso. In occasione della quindicesima edizione, Electropark propone un mese di spettacoli in diversi luoghi della città con linguaggi e pratiche artistiche differenti. Il Festival si sviluppa in un periodo più concentrato rispetto agli anni precedenti, per favorire una fruizione continuativa, pensata anche per chi arriva da fuori Genova e desidera seguirne l’intero percorso. Electropark esplora lo spazio come una zona fluida e mutevole, attraversata da musica, tecnologia e identità culturali che superano confini geografici, temporali e di genere. Attraverso performance transdisciplinari live set e concerti – concludono – il festival attiva collaborazioni e scambi tra realtà locali e internazionali mettendo in relazione artisti e artiste, comunità e scene musicali e performative diverse. Maggiori dettagli su programma e artisti saranno comunicati nelle prossime settimane”.

Electropark

Attraverso un viaggio musicale con artisti e artiste provenienti da tutto il mondo, dal 2012 Electropark valorizza l’identità, la storia e l’ecosistema di Genova, dando vita a una programmazione incentrata su l’ibridazione dei linguaggi artistici, la contaminazione culturale e l’apertura a nuove frontiere. Dalla sua nascita a oggi, Electropark ha portato a Genova l’avanguardia della musica elettronica internazionale, ospitando tra gli altri artisti e artiste del calibro di Caterina Barbieri, Andrew Weatherall, Ben UFO, Atom™, Max Cooper, James Holden, Shackleton, Legowelt, Laurel Halo & Eli Keszler, William Basinski con Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand, Deena Abdelwahed, Dj Marcelle, Valentina Magaletti, Lubomyr Melnyk, Francesco Tristano, Lafawndah, Robert Henke, Alva Noto, Anthony Rother, Invernomuto, Courtesy, Or:la, Toy Tonics, Yousuke Yukimatsu, Massimiliano Pagliara, Ninos du Brasil, Mary Lattimore, Dasha Rush, Giant Swan, Joey Anderson e Olof Dreijer, Interstellar Funk, Bendik Giske, Ginevra Nervi, Tygapaw, marum e molti altri.

Il programma e il successo di pubblico degli ultimi anni dimostrano la fiducia crescente che pubblico, istituzioni e partner danno a Electropark ormai da quindici anni. In più, Electropark è riconosciuto dall’industria musicale e dal settore culturale-creativo in quanto svolge un lavoro di raccordo tra più settori, esprimendo opportunità trans-multidisciplinari che spesso travalicano le questioni artistiche e apportano nuovi significati a modelli di collaborazione innovativi che sostengono artisti e addetti ai lavori del comparto musicale e performativo.

Electropark è un progetto di Forevergreen, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea. Electropark è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Unico festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative tra quelli riconosciuti dal Ministero della Cultura nell’ambito del FNSV, Electropark è sostenuto anche da Regione Liguria, Comune di Genova. È sviluppato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Teatro Nazionale di Genova, Università degli Studi di Genova, Conservatorio N. Paganini, Accademia Ligustica di Belle Arti, Mu.MA, Galata Museo del mare, Associazione Promotori Musei del Mare, CNS Consorzio Nazionale Servizi, Cooperativa Socioculturale, Coldiretti Impresa Pesca Liguria, NoOx Worldwide, CODE WAR Records, Associazione Il Gaviale Soc. Cooperativa, Teatro di Sardegna, Balletto Civile, Officine Papage, Lilith Associazione Culturale, Suq Festival Teatro, Associazione Gezmataz, Associazione Il Gioco dell’Arte, Associazione Echo Art, CheFare, Worldrise, Coordinamento Liguria Rainbow, Cooperativa il Ce.STO, rete Progetto di Comunità nell’ambito di Coesione Italia 2021-27 Metro Plus.

Si rafforza quest’anno il processo di internazionalizzazione del festival, grazie alla rinnovata collaborazione con l’Amsterdam Fringe Festival e il sostegno dell’Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia e del Goethe-Institut Mailand. Electropark fa parte inoltre di Reset, rete europea per il sostegno del settore culturale e artistico indipendente. Nell’ambito di questo percorso, sviluppato da Forevergreen, il Comune di Genova ha aderito alla rete, primo Comune italiano a farne parte. Electropark è inoltre l’unico festival italiano a far parte del Green Deal Circular Festivals, network internazionale che raccoglie alcune delle maggiori realtà europee e che promuove una cultura sostenibile degli eventi musicali attraverso l’adozione e la condivisione di buone pratiche. Il festival rinnova la sua adesione a KeyChange, network globale supportato da Creative Europe che lavora per raggiungere la piena parità di genere nell’industria musicale. Altre realtà che collaborano con Electropark sono Cashmere Radio, radio indipendente con base a Berlino, e Music Innovation Hub.