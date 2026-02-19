Genova. Sabato 21 febbraio il Municipio IV Media Val Bisagno inaugurerà ufficialmente la ricollocazione dell’Edicola Votiva di Ponte Carrega, un segno religioso e identitario che per decenni ha accompagnato la vita del quartiere.

L’edicola era originariamente collocata sull’antico Ponte Carrega, storico punto di attraversamento del torrente Bisagno. Come molte edicole votive diffuse a Genova tra Seicento e Ottocento, nasceva come segno di devozione popolare: un piccolo tabernacolo sacro posto lungo le vie di passaggio, davanti al quale viandanti e residenti si fermavano per una preghiera o un gesto di affidamento. Non era solo un simbolo religioso, ma un riferimento urbano e identitario del quartiere. Con le trasformazioni urbanistiche del Novecento tra cui la riduzione del ponte stesso per ampliare la viabilità e più recentemente con la realizzazione del nuovo insediamento commerciale nell’area ex industriale, l’edicola è stata rimossa dalla sua collocazione storica. Per oltre dieci anni è rimasta senza una sistemazione definitiva, rischiando di perdere il proprio valore simbolico.

A mantenere viva l’attenzione sulla sua sorte sono stati gli Amici di Ponte Carrega e la Confraternita di Montesignano, che con costanza hanno chiesto che non venisse smantellata o dimenticata, ma che si individuasse un percorso concreto di recupero e ricollocazione. Il cammino è stato lungo, fatto di verifiche tecniche e confronto tra territorio e istituzioni. Importante il supporto della comunità parrocchiale di Montesignano, San Bartolomeo di Staglieno e Sant Eusebio grazie alll’impegno del parroco di allora Don Mimmo e dell’attuale parroco Don Enrico, che hanno accompagnato questo percorso con sensibilità e determinazione.

La ricollocazione è stata sostenuta economicamente dal Comune di Genova, mentre il restauro dell’edicola è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Passadore. All’inaugurazione prenderanno parte il Presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Lorenzo Passadore e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Genova Massimo Ferrante.

Il programma prevede alle ore 10.30 la Santa Messa presso la Chiesa di Piazza Adriatico, seguita dai saluti istituzionali, dalla processione verso il sito dell’edicola e dalla benedizione impartita da Mons. Marco Doldi, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Genova.

Edicola votiva Ponte Carrega