Memoria

Eccidio del Castellaccio, sabato la commemorazione per l’81° anniversario

Sabato 7 febbraio, ore 10.30, presso il forte Castellaccio Righi in via Peralto

eccidio castellaccio
Foto d'archivio

Genova. Domani, sabato 7 febbraio, alle ore 10.30, presso il Forte Castellaccio Righi, in via Peralto, si terrà la cerimonia in ricordo dell’81° anniversario dell’eccidio del Castellaccio, una delle pagine più drammatiche della storia della Resistenza genovese.

L’orazione commemorativa sarà tenuta da Donatella Alfonso, consigliera del Comune di Genova, che interverrà per ricordare il valore storico, civile e umano dei fatti avvenuti al Forte Castellaccio e il significato profondo della memoria come patrimonio collettivo.

Il 1° febbraio 1945 sei patrioti – Sabatino Di Nello (Pietro Silvestri), Alfredo Formenti (Brodo), Angelo Gazzo (Falco), Piero Pinetti (Boris), Luigi Achille Riva (Foce) e Federico Vinelli (Ala – Seri) – furono condannati a morte e fucilati dalle brigate della Repubblica Sociale Italiana. Nel corso della commemorazione verrà inoltre ricordato il sacrificio di Corradino Nuzzi e di Gian Domenico Diambri, caduti all’interno delle mura del Forte Castellaccio rispettivamente il 18 gennaio 1945 e il 12 marzo 1945.

