Due nuovi bandi in Liguria, assessore Piana: “Dalla Regione 1,1 milioni di euro per la pesca”

Liguria. “Regione Liguria ha aperto due nuovi bandi a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, per un totale di 1 milione e 100mila euro, destinati al comparto ittico ligure”. Così l’assessore regionale alla Pesca Alessandro Piana.

“Un bando riguarda investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate e promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori – spiega Piana – con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro, a sostegno di interventi nei porti da pesca, approdi e luoghi di sbarco liguri.

L’altro bando, con una dotazione di 100mila euro – prosegue l’assessore – finanzia investimenti per migliorare l’efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici, prevedendo interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dei pescherecci e alla riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso la sostituzione del motore principale e secondario”.

“Mettiamo in campo risorse concrete per rafforzare la competitività della nostra pesca – conclude l’assessore Alessandro Piana – e accompagnare il settore verso una reale transizione ecologica. Da un lato investiamo sulle infrastrutture portuali dedicate alla pesca, migliorando qualità, sicurezza e condizioni di lavoro; dall’altro sosteniamo il rinnovo tecnologico della flotta, con interventi mirati alla riduzione dei consumi e delle emissioni”.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 marzo 2026 per l’intervento dedicato all’efficienza energetica, al 30 aprile 2026 per quello relativo agli investimenti nei porti. Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale di Regione Liguria, su Agriligurianet e sul Bollettino Ufficiale regionale.