Beccato

Sfreccia sulla A7 con 19 kg di hashish nel bagagliaio: fermato per la velocità, arrestato per la droga

Una volta fermato, il suo atteggiamento e l'odore proveniente dall'abitacolo hanno fatto scattare i controlli più accurati

polizia stradale

Genova. Nella serata di sabato, nel corso delle ordinarie attività di vigilanza stradale lungo la tratta di competenza, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena fermavano un’autovettura che procedeva ad elevata velocità lungo l’autostrada A7, direzione Milano. Al momento del controllo, l’atteggiamento del conducente e alcune circostanze anomale, come un forte odore di sostanza stupefacente proveniente dal veicolo, inducevano gli operatori a procedere a una verifica più approfondita.

L’intuizione degli agenti si rivelava fondata, infatti, a seguito degli accertamenti, all’interno della vettura venivano rinvenuti circa 19 kg di sostanza stupefacente di tipo “Hashish”, divisa in 230 involucri occultati in un borsone. Alla luce di quanto emerso, il conducente veniva tratto in arresto per i reati previsti dalla normativa vigente in materia di stupefacenti e l’hashish veniva sottoposto a sequestro.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Genova “Marassi”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

