  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Solidarietà

San Valentino, l’appello della Croce Rossa a donare sangue: “Due cuori battono con un solo gesto”

Venerdì 14 febbraio nei principali ospedali della città sarà possibile informarsi e donare rivolgendosi ai Centri Trasfusionali

Donare sangue

Genova. In occasione di San Valentino, il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana lancia un’iniziativa speciale per promuovere la donazione di sangue, invitando cittadine e cittadini a trasformare l’amore in un gesto concreto di solidarietà verso la comunità.

Venerdì 14 febbraio nei principali ospedali della città, sarà possibile informarsi e donare sangue rivolgendosi ai Centri Trasfusionali. Si tratta di un gesto semplice ma fondamentale, capace di salvare vite e di garantire la disponibilità di sangue per chi ne ha bisogno ogni giorno.

Donare sangue è una delle forme più alte di altruismo – sottolinea il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana –. In una giornata simbolicamente dedicata all’amore, vogliamo ricordare quanto sia importante prendersi cura degli altri attraverso un’azione concreta, accessibile a molti e fondamentale per il sistema sanitario”.

La Croce Rossa Italiana invita chi fosse interessato a informarsi presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale più vicino e a verificare i requisiti necessari per la donazione. Per ulteriori dettagli è possibile contattare il Comitato di Genova all’indirizzo genova@cri.it.

L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione volte a promuovere una donazione consapevole, gratuita e periodica, nel rispetto dei valori di umanità e solidarietà che caratterizzano da sempre l’Associazione. Chi desidera unirsi ai donatori della Croce Rossa può registrarsi sul portale ufficiale https://gaia.cri.it cliccando su “Voglio essere un donatore di sangue”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.