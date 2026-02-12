Genova. In occasione di San Valentino, il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana lancia un’iniziativa speciale per promuovere la donazione di sangue, invitando cittadine e cittadini a trasformare l’amore in un gesto concreto di solidarietà verso la comunità.

Venerdì 14 febbraio nei principali ospedali della città, sarà possibile informarsi e donare sangue rivolgendosi ai Centri Trasfusionali. Si tratta di un gesto semplice ma fondamentale, capace di salvare vite e di garantire la disponibilità di sangue per chi ne ha bisogno ogni giorno.

“Donare sangue è una delle forme più alte di altruismo – sottolinea il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana –. In una giornata simbolicamente dedicata all’amore, vogliamo ricordare quanto sia importante prendersi cura degli altri attraverso un’azione concreta, accessibile a molti e fondamentale per il sistema sanitario”.

La Croce Rossa Italiana invita chi fosse interessato a informarsi presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale più vicino e a verificare i requisiti necessari per la donazione. Per ulteriori dettagli è possibile contattare il Comitato di Genova all’indirizzo genova@cri.it.

L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione volte a promuovere una donazione consapevole, gratuita e periodica, nel rispetto dei valori di umanità e solidarietà che caratterizzano da sempre l’Associazione. Chi desidera unirsi ai donatori della Croce Rossa può registrarsi sul portale ufficiale https://gaia.cri.it cliccando su “Voglio essere un donatore di sangue”.