“Domeniche pedonali”, Medio Ponente ancora a zero: Avs punzecchia il presidente Ceraudo

Genova. “Abbiamo presentato un’interrogazione in municipio per comprendere le ragioni della mancata attivazione delle domeniche pedonali nel Medio Ponente, nell’ambito del percorso promosso dal Comune e sostenuto dall’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola”. Lo spiega Giorgia Parodi, capogruppo di Avs in municipio Medio Ponente, retto da Fabio Ceraudo (M5s).

Una critica interna alla maggioranza con i rossoverdi delusi dallo scarso impegno nell’individuare una strada o una piazza dove testare il sistema già sperimentato, in alcuni casi con successo, in altri quartieri.

“Riteniamo positivo l’impegno dell’assessora Coppola, che ha dimostrato disponibilità al coinvolgimento dei territori e alla sperimentazione di interventi di urbanismo tattico finalizzati a migliorare la vivibilità urbana – proseguono da Avs – le domeniche pedonali rappresentano un’occasione concreta per restituire spazio pubblico ai cittadini, promuovere socialità e sostenere il commercio di prossimità”.

Secondo quanto riferito dalla giunta municipale la mancata attivazione è legata a valutazioni tecniche sulla viabilità, critica e interessata da cantieri, e il percorso sarebbe attualmente sospeso in attesa di approfondimenti. “Le verifiche sono certamente utili, ma non possono trasformarsi in una fase di stallo”, sottolinea Parodi.

“Il Medio Ponente non può restare in attesa – concludono da Avs – anche quartieri come Cornigliano possono essere oggetto di una sperimentazione intelligente, temporanea e monitorata, capace di coniugare attenzione al traffico e qualità dello spazio urbano. Ci aspettiamo ora che la giunta municipale si faccia parte attiva nel dialogo con il Comune, avanzando proposte concrete e individuando soluzioni condivise con residenti e commercianti. Le opportunità vanno costruite, non solo valutate”.