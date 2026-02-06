  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Viola il divieto di avvicinamento, l’ex compagna avvisata dal dispositivo anti stalking

Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso sono subito intervenuti e tramite la localizzazione del dispositivo hanno rintracciato e arrestato l'uomo in piazza De Ferrari

polizia cornigliano

Genova. Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia dopo avere violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna.

A chiamare il 112 mercoledì mattina è stata proprio la donna. Il suo dispositivo anti-stalking si è infatti messo a suonare e poco dopo ha visto l’ex compagno, che ha iniziato a insultarla e poi è scappato.

Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso sono subito intervenuti e tramite la localizzazione del dispositivo l’hanno rintracciato in piazza De Ferrari.

Essendo in possesso del divieto di avvicinamento con controllo elettronico e dell’obbligo di mantenere la distanza di 500 metri, è stato immediatamente arrestato. Il 46enne, è stato giudicato con rito direttissimo la scorsa mattina ed è scattato per lui il divieto di dimora nel Comune di Genova.

leggi anche
carabinieri notte controlli
Violenza di genere
Tempesta la ex di messaggi minatori e si apposta sotto casa dell’amica: arrestato per stalking
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.