Viola il divieto di avvicinamento, l’ex compagna avvisata dal dispositivo anti stalking

Genova. Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia dopo avere violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna.

A chiamare il 112 mercoledì mattina è stata proprio la donna. Il suo dispositivo anti-stalking si è infatti messo a suonare e poco dopo ha visto l’ex compagno, che ha iniziato a insultarla e poi è scappato.

Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso sono subito intervenuti e tramite la localizzazione del dispositivo l’hanno rintracciato in piazza De Ferrari.

Essendo in possesso del divieto di avvicinamento con controllo elettronico e dell’obbligo di mantenere la distanza di 500 metri, è stato immediatamente arrestato. Il 46enne, è stato giudicato con rito direttissimo la scorsa mattina ed è scattato per lui il divieto di dimora nel Comune di Genova.