Dissesto, frana a Santa Margherita: giardino di una abitazione travolto dal cedimento di un muro a secco

In mattinata i tecnici esamineranno la situazione per capire eventuali provvedimenti da prendere

Santa Margherita. Una consistente frana si è abbattuta ieri sera alle 23 nel giardino di un palazzo a seguito del crollo di un muro a secco. E’ avvenuto ieri alle 23 circa a Santa Margherita in via Luigi Bozzo, una strada cui si accede da corso Matteotti che collega il centro a San Siro.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo e da Genova un funzionario. Presente anche il sindaco Guglielmo Caversazio.

Dopo i primi controlli è stato deciso che anche l’appartamento a pian terreno, maggiormente interessato alla frana, era fruibile. In mattinata i tecnici esamineranno la situazione per capire eventuali provvedimenti da prendere.

