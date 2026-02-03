Cantieri per il tunnel subportuale, bocciato a Tursi odg di Fratelli d’Italia su parcheggi e disagi

Genova. “Siamo abituati al voto contrario a prescindere della maggioranza e di tutta la giunta Salis a ogni documento presentato dal centrodestra ma mai accetteremo che i genovesi restino senza risposte”. Così i consiglieri di Fratelli d’Italia, Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca e Valeriano Vacalebre che oggi in consiglio comunale hanno presentato un ordine del giorno per chiedere all’amministrazione alcune misure di mitigazione dei disagi che potrebbero nascere, nella zona della Foce, a causa dei cantieri del tunnel subportuale.

“Con il documento presentato ci siamo fatti portavoce delle esigenze dei cittadini che, oltre a subire un disagio, si trovano a fare i conti con un’amministrazione che non li ascolta e non si confronta con loro – proseguono da Fdi – abbiamo provato a riportare l’attenzione su temi locali, proponendo anche spunti di riflessioni e alcune possibili soluzioni per affrontare il problema relativo alla carenza dei parcheggi nel quartiere della Foce”.

“Una problematica che si accentua con l’avvio dei lavori per il cantiere del tunnel subportuale di cui, lo ricordiamo, la cittadinanza è venuta a conoscenza solo attraverso un comunicato stampa oltre che per via del ritardo dei lavori di piazzale Kennedy posticipati da questa giunta addirittura all’estate nonché la mancata messa a disposizione dei parcheggi previsti al palasport. Come sempre si é cercato di spostare l’attenzione dall’oggetto del documento al progetto del tunnel subportuale con una spiegazione confusa e contraddittoria dell’assessore Robotti”.

“Prendiamo atto anche della scelta dell’assessore Ferrante che, dopo non aver risposto alle numerose richieste del presidente del municipio Medio Levante, anche oggi in aula ha scelto di trincerarsi dietro un silenzio sintomo del disinteresse, della superficialità e dell’immobilismo di questa giunta e di questa maggioranza” conclude Alessandra Bianchi, capogruppo di Fdi.

“Sinceramente speravo che potessero avere più fortuna di me nell’ottenere riscontri e soprattutto possibili soluzioni per venire incontro alle esigenze del quartiere e mi dispiace constatare che, anche questa volta, la giunta Salis abbia scelto di girarsi dall’altra parte – aggiunge in una nota Anna Palmieri, presidente del municipio Medio Levante – ringrazio i consiglieri di Fdi per essersi fatti portavoce delle nostre necessità riaccendendo i riflettori su un tema per noi fondamentale”.