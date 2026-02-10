Detenuta appena trasferita lancia sedie contro le vetrate nel carcere di Pontedecimo

Genova. Ancora disordini in carcere. Questa volta è successo a Pontedecimo dove una detenuta italiana di 42 anni, appena trasferita dal carcere di Torino per motivi di sicurezza, ha seminato il caos nel cortile del carcere. La donna infatti si è prima completamente spogliata, e poi all’arrivo delle agenti, ha cominciato a scagliare alcune sedie contro le vetrate

La donna era in carcere per stalking e sottoposta al regime di alta sorveglianza perché già in precedenza si era resta protagonista di aggressioni al personale

La donna è stata trasferita in ospedale al pronto soccorso. A denunciare l’episodio è Fabio Pagani, Segretario Regionale UIL FP Polizia Penitenziaria cha parla di “ennesima dimostrazione di un sistema penitenziario allo sbando” e dell’ennesimo carcere sovraffollato, con 147 detenuti su 96 posti.