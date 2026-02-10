  • News24
Caos

Detenuta appena trasferita lancia sedie contro le vetrate nel carcere di Pontedecimo

In carcere per stalking, aveva già in passato aggredito le agenti della polizia penitenziaria. E' stata portata al pronto soccorso

carcere pontedecimo

Genova. Ancora disordini in carcere. Questa volta è successo a Pontedecimo dove una detenuta italiana di 42 anni, appena trasferita dal carcere di Torino per motivi di sicurezza, ha seminato il caos nel cortile del carcere. La donna infatti si è prima completamente spogliata, e poi all’arrivo delle agenti, ha cominciato a scagliare alcune sedie contro le vetrate

La donna era in carcere per stalking e sottoposta al regime di alta sorveglianza perché già in precedenza si era resta protagonista di aggressioni al personale

La donna è stata trasferita in ospedale al pronto soccorso.  A denunciare l’episodio è Fabio Pagani, Segretario Regionale UIL FP Polizia Penitenziaria cha parla di “ennesima dimostrazione di un sistema penitenziario allo sbando” e dell’ennesimo carcere sovraffollato, con 147 detenuti su 96 posti.

 

