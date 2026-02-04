A Genova in calo gli incidenti stradali, ma aumentano i mortali e gli investimenti di pedoni

Genova. Diminuiscono gli incidenti stradali a Genova ma aumentano i mortali e gli investimenti di pedoni. Sono questi i dati più significativi emersi dal bilancio dei sinistri stradali diffuso oggi dalla polizia locale relativo al 2025, confrontato con l’anno precedente. I dati sono stati presentati questa mattina dal comandante della polizia locale Fabio Manzo e dall’assessora Arianna Viscogliosi.

Gli incidenti stradali sono stati complessivamente 8.127 nel 2024 e 6.560 nel 2025. Un calo deciso quindi che tuttavia vede un incremento preoccupante dei sinistri con esito mortale: l’anno appena concluso ha infatti registrato per 19 incidenti mortali contro gli 11 del 2024.

Meno pedoni investiti sulle strisce, ma più pedoni investiti in generale

In aumento complessivamente gli investimenti di pedoni: sono stati 625 nel 2025 contro i 592 dell’anno precedente, anche se sono in lieve diminuzione gli investimenti sulle strisce (326 contro 344).

A raddoppiare o quasi rispetto allo scorso anno sono stati nel 2025 gli investimenti di pedone passati con rosso e fuori dalle strisce che sono saliti da 82 del 2024 a 153 nel 2025.

“Sul fronte della sicurezza stradale, i dati sono in chiaroscuro – afferma il comandante Fabio Manzo -: da un lato abbiamo una riduzione dell’incidentalità complessiva, ma dall’altro lato abbiamo purtroppo avuto un incremento degli incidenti mortali. Sono dati da cui dobbiamo partire per mettere in campo ulteriori attività di prevenzione sul territorio, garantendo sempre più presenza e visibilità: nel 2026 il nostro obiettivo è di migliorare i risultati continuando a lavorare su azioni preventive, per garantire sicurezza sia ai pedoni che ai guidatori attraverso azioni mirate e campagne informative volte a sensibilizzare gli utenti della strada”.

Più alcoltest per prevenire gli incidenti

Per la prevenzione degli incidenti sono aumentati nel 2025 i controlli preventivi per la guida in stato di ebbrezza: sono stati oltre diecimila nel 2025 (10.312), oltre duemila controlli in più rispetto al 2024, con 572 casi positivi, in calo rispetto al 2024.

Tra chi è risultato positivo all’alcol test oltre la metà (325 persone) ha ricevuto una sanzione penale perché aveva un tasso alcolemico superiore allo +0,8%

Sempre in tema di prevenzione continua l’investimento sull’educazione stradale, che nel 2025 ha coinvolto 44 istituti scolastici, con oltre 4.300 alunni raggiunti attraverso attività formative mirate, a conferma del ruolo educativo della Polizia Locale accanto a quello di controllo.