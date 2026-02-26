  • News24
Da Genova a Busalla per rifornirsi di eroina: due arresti

Sequestrato quasi un etto di stupefacente. In manette sono finiti una fisioterapista 54enne e un 27enne

polizia stato squadra mobile savona

Genova. Sono andati da Genova a Busalla per rifornirsi di eroina, ma i loro movimenti erano evidentemente monitorati dalla sezione Contrasto al Crimine Diffuso della squadra mobile. E al loro rientro sono stati fermati nella zona di corso Europa e perquisiti.

I due, una donna di 54 anni di professione fisioterapista e un uomo di 27, entrambi italiani avevano nascosto sotto il sedile dell’auto 50 grammi di eroina, il suo accompagnatore aveva 5 grammi della stessa sostanza nei calzini. Sempre in auto avevano 23 grammi di cannabis.

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione della donna, dove sono stati trovati anche 32 grammi di anfetamine, un bilancino di precisione e dei cellulari utilizzati secondo gli investigatori per l’attività di spaccio. Entrambi (tutti e due hanno precedenti specifici) hanno dichiarato invece che si trattava di un rifornimento per uso personale

