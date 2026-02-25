  • News24
Il riepilogo

Cus Genova: successo in trasferta nel rugby, vittoria casalinga nel basket

Ecco com'è andato il fine settimana delle squadre biancorosse

CUS Genova Basket
Il Cus Genova Basket

Genova. Vittoria in trasferta per il CUS Rugby in Serie B contro il Rugby Varese. Successo casalingo in DR1 per il CUS Basket contro l’Imperia Basket. Buone prestazioni per la delegazione del CUS Atletica ai Campionati Italiani di Corsa Campestre disputati a Selinunte.

RUGBY. Nel campionato nazionale di Serie B il CUS Genova Rugby di Paul Marshallsay travolge in trasferta il Rugby Varese con un perentorio 19-59, centrando l’undicesima vittoria in dodici partite e rafforzando la leadership in classifica nel Girone 1.

Gli Universitari indirizzano il match già nella prima frazione, chiusa sul 12-40 grazie a un ritmo alto e a una continuità offensiva che produce mete in serie. Nella ripresa il copione non cambia: controllo territoriale, gestione ordinata dei possessi e altre marcature che fissano il punteggio finale, con nove mete complessive e il punto di bonus conquistato senza affanni. La prova conferma i progressi del gruppo, capace di dominare dall’inizio alla fine su un campo tradizionalmente complicato. Il divario sulla seconda, l’Unione Monferrato Rugby, rimane ampio, con i piemontesi distanti 11 punti. Da segnalare anche l’inserimento di forze fresche, con l’esordio di due Under 18, Repetto e Abrami, così come l’esordio stagionale in B di Barigione, ulteriore segnale della profondità e della crescita della rosa.

Queste le parole di Paul Marshallsay, tecnico dei Biancorossi: «Partita dominata di nuovo, dall’inizio alla fine. Loro hanno avuto un paio di sprazzi in cui sono riusciti a metterci in difficoltà e hanno comunque disputato una buona partita, hanno raccolto ciò che meritavano. Noi siamo contenti del risultato, puntavamo al punto bonus e l’abbiamo preso ampiamente, abbiamo fatto nove mete. Ci ritroviamo a casa con il bottino pieno, contenti anche di aver fatto esordire due ragazzi dell’Under 18 che sono Filippo Repetto ed Emanuele Abrami, così come Mikias Barigione che è un ragazzo che è tornato al CUS quest’anno. Complimenti a Varese, sempre corretti, sempre un avversario validissimo su un campo difficile che a differenza dell’anno scorso abbiamo espugnato alla grande. Invece che assicurarci il risultato sul finale l’abbiamo dominata, quindi anche questo è segno del bel lavoro fatto e dei progressi».

SERIE B/M | GIRONE 1
RUGBY VARESE vs CUS GENOVA RUGBY 19-59 (12-40)
MARCATURE: 3′ mt. Gesa, tr. Spada; 17′ mt. Ciavarella, tr. Bonesso; 20′ mt. Pressenda; 24′ mt. Fulginiti; 28′ mt. Granzella, tr. Spada; 34′ mt. Dell’Anno, tr. Spada; 39′ mt. Migliorini, tr. Spada; 40′ mt. Chiappori, tr. Spada; 47′ mt. Ficarra, tr. Ficarra; 68′ mt. Grassi, tr. Spada; 71′ mt. Pressenda; 79′ mt. Chiappori, tr. Repetto
RUGBY VARESE: Ficarra, Cascone, Broggi, Bellomi (Provasoli), Prina (Bonetti), Palla, Bonesso (Moreno Santamaria), Misiti (Sacchetti), Fulginiti, Spiteri, Ciavarella, Loretti (Restelli), Zanotti (Arreghini), Giorgio (Nardi), Diani (Travaglini), Travaglini (Tibiletti). Allenatore: Mamo.
CUS GENOVA RUGBY: Migliorini, Gesa (Grassi), Spada (Repetto), Matulli, Pressenda, Granzella, Tessiore (Casellato), Bertirotti (Barigione), Pendola (Chiappori), Juvara (Abrami), Imperiale, Dell’Anno (Armanino), Sbarbori, Felici, Bosia. Allenatore: Marshallsay.

PALLACANESTRO. Nel campionato di Divisione Regionale 1 il CUS Genova Basket di Giorgio Taverna si impone 92-78 sull’Imperia Basket, riscattando la sconfitta dell’andata e consolidando il quarto posto con un record di 14-5. Gli Universitari indirizzano il match già nel primo tempo (48-31 all’intervallo), grazie a un approccio energico e a una buona circolazione offensiva che manderà a fine sfida in doppia cifra Vespa, Esposito e Ferraro, con 18, 16 e 15 punti.

Nonostante le rotazioni ridotte e una settimana complicata dagli infortuni, il CUS dimostra compattezza e spirito di sacrificio. Imperia rientra nel terzo quarto, ma nell’ultima frazione i genovesi riallungano con maturità, portando a casa una vittoria costruita sulla forza del gruppo e sulla capacità di ogni giocatore di dare qualcosa in più nei momenti chiave.

Queste le parole di Giorgio Taverna, tecnico dei Biancorossi: «Siamo molto contenti di questa vittoria perché non era per nulla scontata. All’andata con loro abbiamo perso ed eravamo in una situazione di emergenza in quanto siamo pieni di infortuni e abbiamo avuto in settimana anche un po’ di problemi ad allenarci. Quindi questa vittoria è proprio merito della forza del gruppo, nel senso che ad ognuno di noi è stato chiesto di fare qualcosa in più e tutti hanno risposto positivamente. Quindi sono molto molto contento di questa vittoria».

DIVISIONE REGIONALE 1
CUS GENOVA BASKET vs IMPERIA BASKET 92-78 (23-15; 25-16; 16-25; 28-22)
CUS GENOVA BASKET: Vespa 18, Esposito 16, Ferraro 15, Petruzzelli 6, Cassanello 6, Ricci 5, Falco 4, De Censi 4, Grandeaux 4, Rivano 2, Sighinolfi. Coach: Taverna. Ass: Bosio.
IMPERIA BASKET: Fichera 29, Lo Piccolo 23, Leveratto 9, Olivari 8, Martucci 3, Digitali 2, Boretti 2, Pallini 2, Conio, Andreini ne. Coach: Lupi.

ATLETICA. Domenica si sono disputati a Selinunte, nel trapanese, nella magnifica cornice del parco archeologico, i Campionati Italiani di Corsa Campestre. Giovani crossisti biancorossi capaci di farsi valere nonostante la concorrenza di livello elevato. Diego Duregato, al rientro dopo una sosta forzata, ha chiuso al 21° posto fra gli Juniores con 27’04” dopo otto km disputati su un terreno compatto e veloce. Nella stessa gara Giacomo Caccavari si è piazzato al 41° posto con 27’58”. Fra le Juniores, Chiara Pilone ha chiuso al 72° posto in 26’43” dopo 6 km.

