Cus Genova: successo in trasferta nel rugby, vittoria casalinga nel basket

Genova. Vittoria in trasferta per il CUS Rugby in Serie B contro il Rugby Varese. Successo casalingo in DR1 per il CUS Basket contro l’Imperia Basket. Buone prestazioni per la delegazione del CUS Atletica ai Campionati Italiani di Corsa Campestre disputati a Selinunte.

RUGBY. Nel campionato nazionale di Serie B il CUS Genova Rugby di Paul Marshallsay travolge in trasferta il Rugby Varese con un perentorio 19-59, centrando l’undicesima vittoria in dodici partite e rafforzando la leadership in classifica nel Girone 1.

Gli Universitari indirizzano il match già nella prima frazione, chiusa sul 12-40 grazie a un ritmo alto e a una continuità offensiva che produce mete in serie. Nella ripresa il copione non cambia: controllo territoriale, gestione ordinata dei possessi e altre marcature che fissano il punteggio finale, con nove mete complessive e il punto di bonus conquistato senza affanni. La prova conferma i progressi del gruppo, capace di dominare dall’inizio alla fine su un campo tradizionalmente complicato. Il divario sulla seconda, l’Unione Monferrato Rugby, rimane ampio, con i piemontesi distanti 11 punti. Da segnalare anche l’inserimento di forze fresche, con l’esordio di due Under 18, Repetto e Abrami, così come l’esordio stagionale in B di Barigione, ulteriore segnale della profondità e della crescita della rosa.

Queste le parole di Paul Marshallsay, tecnico dei Biancorossi: «Partita dominata di nuovo, dall’inizio alla fine. Loro hanno avuto un paio di sprazzi in cui sono riusciti a metterci in difficoltà e hanno comunque disputato una buona partita, hanno raccolto ciò che meritavano. Noi siamo contenti del risultato, puntavamo al punto bonus e l’abbiamo preso ampiamente, abbiamo fatto nove mete. Ci ritroviamo a casa con il bottino pieno, contenti anche di aver fatto esordire due ragazzi dell’Under 18 che sono Filippo Repetto ed Emanuele Abrami, così come Mikias Barigione che è un ragazzo che è tornato al CUS quest’anno. Complimenti a Varese, sempre corretti, sempre un avversario validissimo su un campo difficile che a differenza dell’anno scorso abbiamo espugnato alla grande. Invece che assicurarci il risultato sul finale l’abbiamo dominata, quindi anche questo è segno del bel lavoro fatto e dei progressi».

SERIE B/M | GIRONE 1

RUGBY VARESE vs CUS GENOVA RUGBY 19-59 (12-40)

MARCATURE: 3′ mt. Gesa, tr. Spada; 17′ mt. Ciavarella, tr. Bonesso; 20′ mt. Pressenda; 24′ mt. Fulginiti; 28′ mt. Granzella, tr. Spada; 34′ mt. Dell’Anno, tr. Spada; 39′ mt. Migliorini, tr. Spada; 40′ mt. Chiappori, tr. Spada; 47′ mt. Ficarra, tr. Ficarra; 68′ mt. Grassi, tr. Spada; 71′ mt. Pressenda; 79′ mt. Chiappori, tr. Repetto

RUGBY VARESE: Ficarra, Cascone, Broggi, Bellomi (Provasoli), Prina (Bonetti), Palla, Bonesso (Moreno Santamaria), Misiti (Sacchetti), Fulginiti, Spiteri, Ciavarella, Loretti (Restelli), Zanotti (Arreghini), Giorgio (Nardi), Diani (Travaglini), Travaglini (Tibiletti). Allenatore: Mamo.

CUS GENOVA RUGBY: Migliorini, Gesa (Grassi), Spada (Repetto), Matulli, Pressenda, Granzella, Tessiore (Casellato), Bertirotti (Barigione), Pendola (Chiappori), Juvara (Abrami), Imperiale, Dell’Anno (Armanino), Sbarbori, Felici, Bosia. Allenatore: Marshallsay.

PALLACANESTRO. Nel campionato di Divisione Regionale 1 il CUS Genova Basket di Giorgio Taverna si impone 92-78 sull’Imperia Basket, riscattando la sconfitta dell’andata e consolidando il quarto posto con un record di 14-5. Gli Universitari indirizzano il match già nel primo tempo (48-31 all’intervallo), grazie a un approccio energico e a una buona circolazione offensiva che manderà a fine sfida in doppia cifra Vespa, Esposito e Ferraro, con 18, 16 e 15 punti.

Nonostante le rotazioni ridotte e una settimana complicata dagli infortuni, il CUS dimostra compattezza e spirito di sacrificio. Imperia rientra nel terzo quarto, ma nell’ultima frazione i genovesi riallungano con maturità, portando a casa una vittoria costruita sulla forza del gruppo e sulla capacità di ogni giocatore di dare qualcosa in più nei momenti chiave.

Queste le parole di Giorgio Taverna, tecnico dei Biancorossi: «Siamo molto contenti di questa vittoria perché non era per nulla scontata. All’andata con loro abbiamo perso ed eravamo in una situazione di emergenza in quanto siamo pieni di infortuni e abbiamo avuto in settimana anche un po’ di problemi ad allenarci. Quindi questa vittoria è proprio merito della forza del gruppo, nel senso che ad ognuno di noi è stato chiesto di fare qualcosa in più e tutti hanno risposto positivamente. Quindi sono molto molto contento di questa vittoria».

DIVISIONE REGIONALE 1

CUS GENOVA BASKET vs IMPERIA BASKET 92-78 (23-15; 25-16; 16-25; 28-22)

CUS GENOVA BASKET: Vespa 18, Esposito 16, Ferraro 15, Petruzzelli 6, Cassanello 6, Ricci 5, Falco 4, De Censi 4, Grandeaux 4, Rivano 2, Sighinolfi. Coach: Taverna. Ass: Bosio.

IMPERIA BASKET: Fichera 29, Lo Piccolo 23, Leveratto 9, Olivari 8, Martucci 3, Digitali 2, Boretti 2, Pallini 2, Conio, Andreini ne. Coach: Lupi.

ATLETICA. Domenica si sono disputati a Selinunte, nel trapanese, nella magnifica cornice del parco archeologico, i Campionati Italiani di Corsa Campestre. Giovani crossisti biancorossi capaci di farsi valere nonostante la concorrenza di livello elevato. Diego Duregato, al rientro dopo una sosta forzata, ha chiuso al 21° posto fra gli Juniores con 27’04” dopo otto km disputati su un terreno compatto e veloce. Nella stessa gara Giacomo Caccavari si è piazzato al 41° posto con 27’58”. Fra le Juniores, Chiara Pilone ha chiuso al 72° posto in 26’43” dopo 6 km.