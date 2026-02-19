Genova. “Nei giorni più tragici per la Sicilia e per la Calabria avevo un appuntamento col capo della Protezione civile. Ho bisogno di chiedere un intervento strutturale su Genova, perché questa città è esposta a tutti gli eventi legati alle forti piogge e alle mareggiate. C’è un tema di fragilità sia dai monti che dal mare”. Lo ha detto la sindaca Silvia Salis questa mattina in sopralluogo in via Napoli, dove un intero palazzo è stato evacuato la scorsa notte a causa del cedimento di un muraglione che ha fatto sprofondare un terrapieno vicino alle fondamenta dell’edificio.

Sono 52 le persone sfollate che attendono di sapere se potranno rientrare a casa nelle prossime ore dopo aver passato tutta la notte fuori. Accolti temporaneamente sui bus messi a disposizione da Amt, la maggior parte ha trovato una sistemazione alternativa presso amici e parenti, mentre in 6 vengono ospitati in albergo a spese del Comune. “I riscontri li avremo in giornata”, conferma l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante, sul posto insieme a dirigenti e tecnici del Comune.

“Il Comune sta facendo tutto quello che può fare – ribadisce Salis – compatibilmente col fatto che questa è una strada privata. Faremo tutte le verifiche dovute al fatto che questa è una zona con un’altissima densità di popolazione”. Per ora resta aperta la scuola primaria Mario Mazza, parte dell’istituto comprensivo Lagaccio, che si trova pochi metri sopra il palazzo interessato dal cedimento.

Salis e Ferrante: “Città fragile, servono contributi ai privati”

A cedere, intorno alle 23, è stato un muraglione di contenimento nei pressi dell’ex caserma Gavoglio. Il crollo ha fatto mancare sostegno al terrapieno e di conseguenza l’ultima parte della strada di accesso al complesso residenziale è sprofondata in corrispondenza di alcuni box e giardini privati. In via precauzionale tutto il civico 72 è stato sgomberato, anche se il palazzo dovrebbe essere fondato sulla roccia e quindi al riparo da criticità strutturali. Ma a confermarlo con certezza saranno le perizie dei tecnici incaricati dal Comune.

Lagaccio, cede un muraglione sopra l’ex caserma Gavoglio: evacuato un intero palazzo

“Questa è una città molto fragile, una città che, quando piove per un tempo prolungato, è esposta continuamente a questo tipo di eventi – riflette la sindaca -. Questo fa sì che serva un intervento strutturale a lungo termine, non più interventi spot, perché in questo caso abbiamo gestito e abbiamo contenuto, ma non è detto che si possa sempre andare avanti così. Dobbiamo essere tutelati a livello nazionale“.

“Sappiamo perfettamente che questa parte di collina ha dei cinematismi nati da fronti di frana – spiega l’assessore Ferrante -. Qua dietro abbiamo già stanziato soldi per il muraglione alla base di una scuola. Conosciamo la situazione genovese. Sono terreni fragili su cui sono stati realizzati palazzi su terrapieni con muri in cemento armato. Il cemento armato ha una durata di 60 anni perché il ferro tende a corrodersi e a far esplodere il calcestruzzo. È chiaro che serve un intervento straordinario, anche da parte dei privati che devono avere sgravi”.

“Molte volte il Comune non può fare quello che serve – fa eco Salis -. È necessario dare gli strumenti anche ai privati, che negli anni non si sono adeguati per diversi motivi, per potersi mettere in linea con le normative vigenti. Sappiamo che ci sono interi quartieri costruiti mangiando lungo le montagne. Questo è successo in decenni in cui si poteva fare e gli effetti sono a volte pericolosi, a volte drammatici”.

Anni di allarmi ignorati tra le diatribe condominiali

Dalle pendici di via Napoli si vede il versante di via Ventotene, dove un palazzo enorme era rimasto in bilico nel 2013 a causa di un crollo. Poco distante da qui, circa un anno fa, un muro era collassato su via Cinque Santi: fu una tragedia sfiorata perché in quel preciso istante non passava nessuno e il giardino rimasto sospeso non era frequentato. Tutte storie sovrapponibili: ammaloramenti in aree private e interventi continuamente rimandati perché non si vuole (o non si può) spendere. Ma i muri pericolanti o crepati al Lagaccio e dintorni sono innumerevoli.

Antonio Puccio è un residente del civico 72, anche lui evacuato nel cuore della notte: “Ero appena tornato dal lavoro, ho sentito dei rumori, pensavo fossero i cinghiali e invece ho visto crollare tutto – racconta -. Da anni c’è una diatriba sulla competenza di quel riempimento. Tra tutti i condomini solo la metà è disposta a pagare i lavori”. Secondo le testimonianze di altri abitanti, esistevano già progetti per la messa in sicurezza del muraglione, mai approvati in assemblea.

Il complesso è costituito da cinque caseggiati, tutti serviti da una strada privata. E sotto i civici 66A e 70 c’è un altro muro pericolante: “Le transenne sono lì da oltre vent’anni – racconta Oreste Morande, un residente -. Noi siamo coscienti del problema e siamo intenzionati a fare i lavori, però è impossibile mettere d’accordo. Qui finirà come in via Ventotene, prima o poi verrà giù tutto”.