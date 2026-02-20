  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Pericolo

Crollo via Napoli, l’allarme da Casa Gavoglio: “Bambini giocavano nella zona transennata”

I gestori lanciano un appello ai genitori dopo avere visto dei giovanissimi scavalcare le transenne e giocare nel punto in cui giovedì pomeriggio sono caduti altri massi

crollo via napoli casa gavoglio

Genova. “Non è il momento di fare bravate”. A lanciare l’appello sono i gestori di Casa Gavoglio e la presidente del Municipio Centro Est, Simona Cosso, in riferimento alla presenza di alcuni ragazzini nella zona transennata sotto il muraglione crollato giovedì in via Napoli.

Nel tardo pomeriggio di giovedì c’è stato un latro smottamento del muraglione, che ha seppellito il cancello che limitava l’accesso a una delle parti dell’ex caserma Gavoglio ancora abbandonata. Sono intervenuti vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile per mettere in sicurezza l’area e impedire l’accesso alla zona, ma ad allarmare è stata la presenza di bambini e ragazzi.

“Li abbiamo visti scavalcare le transenne per andare a giocare proprio nel punto dove ci sono i massi caduti – spiegano dall’associazione – Sappiamo che i ragazzini non hanno percezione del pericolo e amano rompere i varchi, scavalcare transenne e cancelli e infilarsi nelle parti abbandonate. Non è il momento di farlo.  Ogni genitore che sa di avere figli sotto i 18 anni che girano nel parco da soli deve assolutamente venire nel parco con loro, guardare attentamente la situazione e assicurarsi che non scavalchino”.

Restano intanto ancora fuori casa i 52 sfollati del palazzo di via Napoli 72. Venerdì potranno rientrare brevemente nei loro appartamenti, insieme ai vigili del fuoco, per recuperare oggetti personali.

Più informazioni
leggi anche
Generico febbraio 2026
Interdetto
Crollo in via Napoli, ancora un cedimento: gli abitanti del palazzo evacuato restano fuori casa
crollo muraglione via napoli, palazzo evacuato
Allarme
Lagaccio, cede muraglione sopra l’ex caserma Gavoglio: evacuato un intero palazzo in via Napoli
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.