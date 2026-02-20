Genova. “Non è il momento di fare bravate”. A lanciare l’appello sono i gestori di Casa Gavoglio e la presidente del Municipio Centro Est, Simona Cosso, in riferimento alla presenza di alcuni ragazzini nella zona transennata sotto il muraglione crollato giovedì in via Napoli.

Nel tardo pomeriggio di giovedì c’è stato un latro smottamento del muraglione, che ha seppellito il cancello che limitava l’accesso a una delle parti dell’ex caserma Gavoglio ancora abbandonata. Sono intervenuti vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile per mettere in sicurezza l’area e impedire l’accesso alla zona, ma ad allarmare è stata la presenza di bambini e ragazzi.

“Li abbiamo visti scavalcare le transenne per andare a giocare proprio nel punto dove ci sono i massi caduti – spiegano dall’associazione – Sappiamo che i ragazzini non hanno percezione del pericolo e amano rompere i varchi, scavalcare transenne e cancelli e infilarsi nelle parti abbandonate. Non è il momento di farlo. Ogni genitore che sa di avere figli sotto i 18 anni che girano nel parco da soli deve assolutamente venire nel parco con loro, guardare attentamente la situazione e assicurarsi che non scavalchino”.

Restano intanto ancora fuori casa i 52 sfollati del palazzo di via Napoli 72. Venerdì potranno rientrare brevemente nei loro appartamenti, insieme ai vigili del fuoco, per recuperare oggetti personali.