Dissesto

Cede muro in viale villa Gavotti, quattro famiglie evacuate: sul posto vigili del fuoco e protezione civile fotogallery

Da tempo era sotto monitoraggio a causa di alcuni "movimenti" registrati nelle scorse settimane

Genova. Mentre la pioggia e il maltempo continuano a incombere su Genova e la Liguria, non si arresta il bollettino del dissesto. Questa mattina in viale Villa Gavotti una ampia porzione di un muraglione si è abbattuta sotto il peso dei terrapieno soprastante, portando all’evacuazione di quattro famiglie. Sul posto immediato l’intervento di vigili del fuoco, protezione civile e pubblica incolumità che si sono recate sul posto per monitorare la situazione. Non si registrano feriti.

La zona da tempo era segnalata e sotto monitoraggio a causa di uno spanciamento del muro, la cui struttura era quindi di fatto già compromessa, tanto che preventivamente era stata decisa l’interdizione ai giardini dell’area. Nella notte poi ulteriori movimenti, che hanno spinto i vigili del fuoco ad evacuare in via precauzionale le quattro famiglie residenti in alcune abitazioni i cui giardini sono sovrastati dal muro in questione.

Nelle prossime ore saranno effettuati i rilevi per capire l’entità del danno e le eventuali restrizioni e limitazioni di sicurezza. Nella notte i vigili del fuoco riferiscono di numerosi altri interventi legati a maltempo e dissesto: dopo settimane di brutto tempo i terreni sono completamente zuppi, e si moltiplicano le criticità legate alla tenuta di versanti, muri e strutture.

Cede muro in viale villa Gavotti
