Crollo al Lagaccio, la Casa di Quartiere Gavoglio apre le porte: “Chi ha bisogno può venire da noi”

"In un momento così delicato, avere uno spazio sereno può alleggerire un po’ il peso della giornata. La Casa è qui per questo"

Lagaccio, cede un muraglione sopra l'ex caserma Gavoglio: evacuato un intero palazzo

Genova. La Casa nel Parco di Casa Gavoglio apre le porte ai residenti del Lagaccio dopo il crollo del terrapieno in via Napoli che ha portato all’evacuazione dell’interno palazzo al civico 72.

“Questa è una mattina di apprensione e preoccupazione: pensiamo al nostro fragile territorio e alle famiglie sfollate dal condominio sotto cui è avvenuto il cedimento – fanno sapere i gestori dell’associazione – Non abbiamo molti mezzi ma quello che vogliamo dire loro, e quello che possiamo fare, è semplice: se durante il giorno avete bisogno di un posto accogliente dove stare, la Casa di Quartiere è aperta”.

All’interno dello spazio ci sono la biblioteca con libri per adulti e bambini, giochi, divani, poltroncine e giocattoli, che l’associazione mette a disposizione di chiunque abbia bisogno di un posto caldo e un po’ di compagnia in queste ore difficili e di grande incertezza: “Abbiamo a disposizione anche un piccolo angolo in cui è possibile scaldarsi il pranzo e farsi un caffè o un tè. In un momento così delicato, avere uno spazio sereno può alleggerire un po’ il peso della giornata. La Casa è qui per questo”.

Crollo al Lagaccio, il sopralluogo del Comune

In mattinata la sindaca Silvia Salis e l’assessore alla Protezione civile Massimo Massimo Ferrante hanno eseguito un sopralluogo in via Napoli. Sono 52 le persone sfollate che attendono di sapere se potranno rientrare a casa nelle prossime ore dopo aver passato tutta la notte fuori.

Accolti temporaneamente sui bus messi a disposizione da Amt, la maggior parte ha trovato una sistemazione alternativa presso amici e parenti, mentre in 6 vengono ospitati in albergo a spese del Comune. “I riscontri li avremo in giornata”, conferma l’assessore Ferrante

