Maltempo

Crolla un albero a Multedo, distrutta un’auto fotogallery

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che dopo essersi accertati che nessuno si trovasse all’interno hanno tagliato l’albero in pezzi per rimuoverlo, un’operazione durata circa tre ore

Genova. Un grosso albero è caduto venerdì mattina in via Picco, a Multedo, precipitando su un’auto parcheggiata e distruggendone la parte posteriore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che dopo essersi accertati che nessuno si trovasse all’interno hanno tagliato l’albero in pezzi per rimuoverlo, un’operazione durata circa tre ore. 

Sempre a Multedo nella notte tra giovedì e venerdì è crollato un muro privato in viale Villa Gavotti dopo giorni ininterrotti di piogge, portando all’evacuazione di quattro famiglie. In mattinata, dopo il sopralluogo di verifica da parte dei tecnici della pubblica incolumità del Comune di Genova, due sono sono potute rientrare nelle loro abitazioni.

cedimento crollo muro viale villa gavotti
Dissesto
Cede muro in viale villa Gavotti, due famiglie evacuate: sul posto vigili del fuoco e protezione civile
