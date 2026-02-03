Crisi Amt, Assoutenti: “Pronti a negoziare una riduzione del servizio ma per gli abbonati va previsto un bonus disagio”

Genova. In merito alla situazione dell’azienda di trasporti Amt, nel riservarci un’analisi più profonda sul bilancio 2024 presentato dall’azienda, Assoutenti Liguria “concorda con il sindacato Faisa CISAL sulla necessità di rimodulare le corse, ad esempio garantendo un transito ogni 20 minuti anziché ogni 15, prendendo atto della pura realtà: mancando autobus e autisti, l’attuale contratto di servizio non viene applicato”.

Il commento arriva attraverso una nota stampa diffusa questa mattina: “Ma nell’interesse degli utenti dei trasporti pubblici Assoutenti chiede anche due cose fondamentali: la prima è che nella rimodulazione vengano consultate le associazioni dell’utenza, affinché i diritti dei cittadini siano prioritari rispetto a tutti gli altri interessi; la seconda è che la rimodulazione avvenga nel principio dell’equità e della giustizia, perché non si può chiedere agli abbonati – che hanno già subito l’aumento del titolo di viaggio con la manovra dell’ottobre scorso – di continuare a pagare lo stesso importo per dei servizi ridotti”.

“E’ indispensabile quindi un “bonus disagio” per gli abbonati pari ad almeno una mensilità gratuita per gli abbonamenti annuali, un settimanale ogni tre mensili acquistati, e un biglietto omaggio per ogni abbonamento settimanale”, conclude Assoutenti Liguria