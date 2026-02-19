Crepe sul soffitto dell’asilo Tollot, bambini spostati: la struttura era già monitorata

Genova. Momenti di apprensione questa mattina presso la scuola di infanzia Tollot orientale, dove è stata individuata una crepa sul soffitto che ha fatto scattare le procedure d’emergenza. Sul posto giunti i vigili del fuoco, la polizia locale e tecnici del Comune di Genova, che hanno predisposto lo spostamento dei bambini nei locali del livello inferiore, dove hanno proseguito le attività didattiche in sicurezza.

La struttura è di proprietà della Fondazione Tollot che ha attivato i propri tecnici per capire entità del danno e inquadrare la situazione. Secondo quanto emerso, la struttura presentava già altre crepe, tenute sotto monitoraggio strumentale. La crepa apertasi in queste ore è però una novità.

“Al momento le lezioni vanno avanti senza riduzioni del servizio – spiega l’assessora del Municioio I Maria Michela Tacchini – certo ci sono disagi, visto che i bambini e le bambine devono rinunciare al refettorio. Anche come municipio faremo al più presto un ulteriore sopralluogo tecnico. L’importante è che la proprietà intervenga in maniera risolutiva con massima urgenza. Come municipio vigileremo sulle tempistiche”