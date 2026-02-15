Il Genoa pareggia con la Cremonese, De Rossi: “Una sconfitta sarebbe stata dura da digerire”

Il Genoa non passa a Cremona. Uno 0-0 che porta i rossoblù a +3 sulla zona retrocessione. Diverse occasioni nel primo tempo, poi la traversa di Bonazzoli al 94′ a far tremare il Grifone. Il Genoa crea ma non affonda, forse anche per la paura data da uno scontro diretto così delicato. Il tecnico Daniele De Rossi ha analizzato la gara nella conferenza stampa post partita, con alcune dichiarazioni riportate da Pianeta Genoa 1893.

Commenta De Rossi: “La sconfitta sarebbe stata dura da digerire. Contro Lazio e Napoli ci siamo appoggiati a Var e altro, oggi ce la saremmo presa con noi stessi. Sarebbe stata dura rialzarsi. Tralasciando l’ultimo episodio (la traversa di Bonazzoli, ndr), ho visto un’ottima squadra. Ho visto la partita che avevamo preparato. Giocare contro la Cremonese è difficile perché è una squadra fisica e verticale, con un centravanti di due metri e un centrocampista d’inserimento come Thorsby”.

Si è visto finalmente Tommaso Baldanzi, entrato per gli ultimi venti minuti. Su di lui De Rossi afferma: “È entrato bene, ieri l’avevo visto bene in una partitella sui venticinque metri, com’è stato l’ultimo tratto di partita. Ho pensato che il suo ingresso ci avrebbe dato una mano, è un calciatore di qualità. Dobbiamo solo valutare la sua condizione fisica perché è stato fermo più di un mese. Viene da un periodo intenso ma lui non ne ha sofferto”

A mettere in difficoltà il Genoa è stato soprattutto Djuric che con la sua stazza fisica è riuscito spesso a prevalere sui difensori rossoblù. Commenta il tecnico: “Contro Djuric non puoi prendere la prima palla, quindi devi andare sulla seconda o sulla terza: magari lui non segna, ma aiuta i suoi compagni sulle pallonate lunghe”.

Positiva, quantomeno più dell’ultima volta, la prova di Bijlow. Per lui qualche parata di livello nel match di oggi. Dichiara il mister: “È un portiere che ha tutto. A Leali ho chiesto io di non giocare con i piedi perché la palla pesava di più e non è la sua migliore qualità. Oggi Justin non ha fatto partire le azioni, ma ha parato“.

Oggi è stata anche la prima da titolare per Messias in campionato. Il tecnico conclude analizzando la sua prestazione e più in generale il centrocampo rossoblù: “Io voglio mettere calciatori di qualità a centrocampo per fare gol. Sapevo che a Cremona avremmo avuto più possesso palla. Baldanzi a gara in corso è un’opzione, sono soddisfatto della gara di Messias: se ci possiamo permettere Junior e Malinovskyi significa che la squadra ha una sua organizzazione e Frendrup corre per due. Sono stato contento di tutti, ma Malinovskyi ha fatto la sua migliore partita da quando io sono al Genoa. Di positivo c’è stata la tenuta della squadra, abbiamo passato più di un quarto d’ora contro i calci d’angolo della Cremonese: so quanto sono pericolosi”.