Tra Cremonese e Genoa è parità: lo scontro diretto finisce 0-0, vince la paura

CREMONESE 0-0 GENOA

Di solito si dice “0-0 vince la noia”, ma in realtà Cremonese-Genoa non è stata una brutta partita. Alcuni lampi ci sono stati, da una parte e dall’altra. È più corretto dire “vince la paura”, perché la sensazione è che nessuna delle due squadra abbia realmente voluto affondare il colpo. Del resto il pari aiuta entrambe le squadre a limitare i danni nei confronti della Fiorentina che ieri ha vinto a Como. Genoa e Cremonese, entrambe a 24 punti, sono dunque a +3 sulla zona retrocessione. De Rossi conferma la sua striscia positiva negli scontri diretti visto che non ne ha perso nemmeno uno da quando è arrivato, ma è anche vero che non ne ha ancor vinto uno in trasferta: tre pareggi contro Cagliari, Parma e ora Cremonese.

Cremonese – Genoa, il primo tempo

Il Genoa approccia bene, con consapevolezza e maturità. I rossoblù hanno un bel piglio, senza particolari guizzi ma con un’ottima gestione del possesso. La Cremonese aspetta nella propria metà campo. I rossoblù poi alzano i giri del motore e si rendono pericolosi. La prima chance è per Messias, all’esordio da titolare in questo campionato, con un tiro da fuori area prolungato sopra la traversa da Audero. L’ex Samp è protagonista poco dopo su Vitinha e soprattutto sul destro tagliente di Norton-Cuffy che ha rappresentato forse la migliore occasione della partita per i rossoblù. La squadra di Davide Nicola invece si è resa più pericolosa negli ultimi minuti della prima frazione, sfruttando qualche palla inattiva. Terracciano ha infatti avuto l’opportunità del vantaggio sullo sviluppo di un calcio d’angolo ma ha colpito male il pallone non creando dunque pericoli a Bijlow.

Cremonese – Genoa, il secondo tempo

Nella ripresa è la Cremonese a partire meglio con un tentativo di testa di Morten Thorsby, fresco ex della partita. Il Genoa però reagisce e ha delle opportunità, prima con Messias e poi con il subentrato Ekhator, ma entrambe terminano sull’esterno della rete. Per la Cremonese invece l’occasione capita sui piedi di Grassi che calcia al volo dal limite dell’area. Bijlow risponde presente e blocca in due tempi. La partita non si stappa e De Rossi prova con i cambi a risolverla: in campo entrano anche Baldanzi, Ekhator, Martin e Amorim. Per i rossoblù però non ci sono opportunità nel finale. In pieno recupero è invece la Cremonese ad avere una chance enorme con la traversa di Bonazzoli al 94’. Poco dopo il triplice fischio sancisce uno 0-0 che aiuta entrambe le squadre nella corsa salvezza

Cremonese – Genoa, la cronaca

90+5′ Finisce qui allo Zini con un brivido finale. 0-0, un punto che non fa male a nessuno.

90+4′ Cremonese a un passo dal vantaggio. Serie di rimpalli nell’area rossoblù, arriva a colpire Bonazzoli. Devia Ostigard, il pallone finisce sulla traversa. Enorme occasione per i grigiorossi.

90+2′ Genoa pericoloso da calcio d’angolo. Il pallone arriva ad Amorim che prova a concludere, pallone smorzato e colpito poi da Ekhator che lo fa terminare sopra la traversa.

90′ Assegnati quattro minuti di recupero.

89′ Cambia anche De Rossi con Amorim che entra al posto di Frendrup.

87′ Cambio nella Cremonese: fuori Zerbin, comincia la partita di Floriani.

84′ Il Genoa attacca spingendo anche con i saltatori. Arrivano i difensori nell’area della Cremonese per la punizione laterale di Martin che però viene allontanata dalla retroguardia grigiorossa.

78′ Maleh con il mancino da fuori area, conclusione tesa ma bloccata dal portiere rossoblù.

76′ Baldanzi a terra in area di rigore. In diretta non sembrava esserci nulla e anche il replay conferma. Sozza ha lasciato giocare.

75′ Bijlow rilancia per Ekuban che poi prolunga su Ekhator. L’attaccante va al tiro ma Luperto riesce a murare.

71′ Triplo cambio per il Genoa: entrano Martin e Ekhator, ma c’è anche il debutto di Baldanzi con la maglia rossoblù. Finisce la partita per Norton-Cuffy, Colombo e Messias. Nella Cremonese invece entra Barbieri al posto dell’ammonito Pezzella e l’ex Sanabria al posto di Djuric.

67′ Altra possibilità per la Cremonese, nuovamente pericolosa da sinistra. Thorsby riceve nel cuore dell’area di rigore e va al tiro: conclusione centrale bloccata da Bijlow.

65′ Cremonese pericolosa. Cross di Pezzella, sponda di Djuric per il destro di Grassi che conclude al volo. Bijlow blocca in due tempi con un brivido perché si stava avventando Djuric sul pallone inizialmente lasciato in zona pericolosa dal portiere rossoblù.

63′ Ellertsson recupera in zona laterale e imbuca per Ekuban. L’attaccante si trova in posizione defilata e calcia malissimo, pallone sul fondo.

60′ C’è il primo cambio anche per De Rossi: entra Ekuban al posto di Vitinha.

58′ Djuric prende il tempo a Vasquez e colpisce di testa in area di rigore ma sbaglia la direzione, palla fuori. Intanto doppio cambio per Nicola: dentro Bonazzoli e Grassi, fuori Vardy e Payero.

55′ Altro cross Norton-Cuffy, stavolta Colombo è d’intralcio perché tocca il pallone invece di lasciarlo a Ellertsson che poteva concludere.

53′ Grande azione di Messias, servito da Colombo, che salta Baschirotto e va verso la porta ma trova soltanto l’esterno della rete.

52′ Cross di Norton-Cuffy, Vitinha si coordina e calcia al volo con il destro. C’è la deviazione di Baschirotto, giro dalla bandierina per i rossoblù.

50′ Chance per il Genoa. Uno-due laterale tra Vasquez e Ellertsson, poi scarico per Messias che calcia dal limite: conclusione respinta.

47′ Ci prova la Cremonese con il cross di Zerbin per il colpo di testa di Thorsby che schiaccia con forza ma senza dare angolo, nessun problema per Bijlow.

Si riparte senza cambi. La Cremonese dà il via alla ripresa.

Secondo Tempo

45+1′ Con la Cremonese in possesso si spegne il primo tempo. Meglio il Genoa all’inizio, poi pericolosi anche i grigiorossi. Pareggio giusto nel complesso.

43′ Padroni di casa pericolosi proprio da palla inattiva. Cross dalla sinistra, Thorsby prolunga di testa, Djuric di piede, riceve Terracciano da pochi passi ma colpisce male e il pallone termina fuori.

42′ Momento positivo per la Cremonese che si rende pericolosa con due calci d’angolo. Il Genoa non riesce a liberare l’area.

38′ Vasquez va con il cross dalla trequarti, Colombo colpisce di testa in zona dischetto e non trova la porta.

36′ Genoa compatto e chiuso: Zerbin calcia da fuori ma trova una respinta di Vasquez.

32′ Cremonese in attacco con un calcio di punizione dalla trequarti, arriva Vardy a calciare ma senza potenza né precisione: nessun pericolo per la difesa rossoblù.

30′ Grande lavoro di Colombo spalle alla porta che permette al Genoa di tenere palla, poi arriva Norton-Cuffy a chiudere l’azione con un destro teso molto angolato. Audero riesce però a deviare in angolo con una grande parata. Terza occasione per il Genoa.

28′ Cross dalla sinistra Pezzella, Djuric colpisce di testa ma Vasquez lo marca bene ed è dunque difficile impattare per l’attaccante. Blocca infatti senza difficoltà Bijlow.

26′ Il Genoa cerca un altro pallone in profondità, stavolta con Messias per Vitinha, ma Baschirotto copre bene.

23′ Colombo regge il duello fisico e cerca di servire Vitinha ma il pallone è troppo lungo e Audero riesce a intercettare. Ora la Cremonese prova a farsi vedere con una spizzata di Thorsby in area di rigore che però non trova compagni.

21′ Si gioca poco in questa fase. Prima un duro contrasto su Payero, poi un contatto tra Colombo e Baschirotto.

17′ Continua a gestire il possesso il Genoa. Partita a ritmo abbastanza basso.

12′ Ellertsson riesce a liberarsi dalla marcatura di Thorsby, serve Vitinha che avanza centralmente. L’attaccante però si allunga un po’ troppo il pallone e non riesce dunque a calciare bene, blocca Audero.

10′ Altra chance per il Genoa dalla distanza con Vitinha, Audero si distende e concede il corner.

9′ Audero salva su Messias. Genoa pericoloso con il mancino da fuori area del brasiliano, il portiere prolunga sopra la traversa.

6′ Occasione Cremonese: cross basso di Zerbin, Vardy conclude ma Bijlow riesce a bloccare.

5′ Baschirotto chiude Colombo che ha provato a girarsi in area di rigore. Il difensore concede il primo calcio d’angolo della partita.

2′ Muove palla senza fretta il Genoa. Messias più mezzala che trequartista in questa fase.

Si parte, primo possesso per il Genoa.

Primo Tempo

Le squadre sono nel tunnel degli spogliatoi. L’arbitro è Simone Sozza di Seregno, uno dei fischietti più autorevoli del campionato.

Dopo due partite con la stessa formazione titolare, De Rossi fa un cambio togliendo Martin e inserendo dall’inizio Messias. Per il brasiliano è la prima partita da titolare in questo campionato (la seconda in stagione dopo quella di Coppa Italia contro l’Empoli). Ellertsson passa dunque sulla corsia di sinistra, vedremo se Messias agirà da mezzala oppure sulla trequarti.

Per la Cremonese alcuni cambi e soprattutto alcuni ex. Thorsby, fresco di passaggio ai grigiorossi nel mercato di gennaio è titolare. E ovviamente c’è anche un volto che i tifosi del Genoa conoscono bene, perché in porta c’è Emil Audero, portiere per tanti anni della Sampdoria e decisivo nel derby dell’aprile 2022.

Cremonese – Genoa, le formazioni

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Payero, Pezzella; Djuric, Vardy. A disposizione: Nava, Silvestri, Barbieri, Bianchetti, Bonazzoli, Floriani, Folino, Grassi, Moumbagna, Pavesi, Sanabria, Vandeputte. Allenatore: Davide Nicola.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha. A disposizione: Leali, Sommariva, Amorim, Baldanzi, Cornet, Ekhator, Ekuban, Martin, Masini, Onana, Otoa, Sabelli, Zatterstrom. Allenatore: Daniele De Rossi.

Cremonese – Genoa, l’avvicinamento

Per il Genoa arriva uno scontro diretto di importanza capitale. La sorprendente vittoria della Fiorentina a Como chiama il Grifone a vincere per rimanere a +5 sulla zona retrocessione. Per farlo i rossoblù devono battere la Cremonese dell’ex Davide Nicola, artefice della salvezza del Genoa nella stagione 2019/2020. I grigiorossi sono in grande difficoltà e non vincono da più di tre mesi, ma questa può essere l’occasione del riscatto.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con gli stessi punti in classifica: 23. Quasi tutti ottenuti nella prima parte di campionato per la Cremonese, quasi tutti nella seconda per il Genoa. Fu proprio Genoa-Cremonese a fine ottobre l’ultima partita di Patrick Vieira in rossoblù. Dopo quella giornata c’erano ben 11 punti di differenza in classifica. Da lì è cominciata la rincorsa del Genoa per cui vincere oggi avrebbe anche un valore simbolico per sottolineare il lavoro fatto da De Rossi sin qui.