Costruire nuove trame, un corso gratuito per “andare avanti svuotando l’armadio”

Genova. Un laboratorio dedicato a chi ha vissuto o sta affrontando una perdita affettiva, un lutto o una trasformazione profonda e dolorosa. In uno spazio protetto di ascolto, presenza e cura, i partecipanti vengono invitati a “svuotare l’armadio” del proprio vissuto e vengono accompagnati in un percorso di attraversamento e trasformazione. Questo è il senso di “Costruire Nuove Trane”, corso di formazione aperto a tutti.

Sarà inaugurato venerdì 20 febbraio, poi i laboratori andranno in scena dal 15 marzo e le iscrizioni si sono aperte oggi. Gli appuntamenti si terranno dalle 10 alle 12 al Centro Studi Edoardo Vitale in via Lanfranconi 1/7. Antonia Caterina Canu insegnerà a creare borse, sciarpe, tappeti, portamonete e altro, attraverso il riutilizzo di oggetti appartenuti ai nostri cari defunti.

Gli incontri in laboratorio avranno un duplice significato: il primo è quello di incontrarsi, parlare, ricordare momenti felici vissuti con i nostri cari defunti e socializzare con altre persone che hanno avuto lutti in famiglia. Il secondo significato è ricreare nuovi manufatti partendo da oggetti appartenuti al defunto, che, indossandoli o portandoli ci faranno sentire sempre vicino i nostri cari. Quindi, ad esempio, da un pullover si potrà, dopo aver recuperato la lana facendone gomitoli e matasse, realizzare uno scialle, da un paio di jeans una borsa, da una borsa un portamonete e quant’altro la creatività di ognuno vorrà sviluppare.

Canu è specializzata nella tessitura con materiali vari quali broccati di seta, lana, cotone, nylon trasparente anche con aggiunta di elementi tridimensionali. Oltre ad essere doula di fine vita per assistere nell’accompagnare le persone, e sostenere le famiglie, negli ultimi momenti della vita affinché questo trapasso possa essere il più sereno possibile. Per chi vuole partecipare a “Costruire Nuove Trame” l’iscrizione va fatta a iscrizionecorsisocrem@gmail.com