Costa Crociere a Sanremo come partner ufficiale: cinque sere con Max Pezzali

Sanremo. Costa Crociere torna a Sanremo per il quinto anno consecutivo come partner ufficiale del Festival, consolidando la collaborazione con la manifestazione, la città e il territorio. Anche nel 2026 la compagnia sceglie di essere presente nel momento culturale più rilevante dell’anno con un progetto che supera la logica della sponsorship per diventare un sistema di intrattenimento integrato, capace di dialogare con il Festival e amplificarne il racconto.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Costa compie un ulteriore passo avanti nel proprio percorso di evoluzione come brand di intrattenimento. Per Sanremo 2026, la compagnia non si limita a essere presente, ma trasforma Costa Toscana in un vero e proprio palcoscenico sul mare e in un luogo narrativo che vive in costante relazione con la kermesse.

È in questo contesto che nasce “Max Forever – The Party Boat”, la residency musicale esclusiva di Max Pezzali, icona della cultura pop italiana. Dal 24 al 28 febbraio, l’artista è protagonista di cinque performance tematiche, una per ogni sera del Festival, con collegamenti con il Teatro Ariston. Non semplici esibizioni, ma un racconto continuo che reinterpreta Sanremo da una prospettiva inedita: quella del mare. Costa Toscana diventa così uno spettacolo nello spettacolo, un’esperienza immersiva che intreccia musica, viaggio e intrattenimento.