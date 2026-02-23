  • News24
Il commento

Corruzione, Giordano (M5s): “Mancata costituzione di Regione Liguria come parte civile è scelta grave”

"Abdicando, Bucci è venuto meno a un suo preciso dovere etico e istituzionale, e cioè difendere l'interesse collettivo in tutte le sedi opportune"

stefano giordano

Genova. “Grave e politicamente inaccettabile che la Regione Liguria non si sia costituita parte civile nel processo sul presunto voto di scambio delle Regionali 2020. Riteniamo che Bucci debba spiegare ai liguri perché l’Ente che rappresenta avrebbe deciso di non tutelare fino in fondo l’interesse pubblico. Lo ricordiamo forse solo noi che Toti e la sua “allegra” compagine hanno leso l’immagine della Regione? Per questo abbiamo depositato un’interrogazione consiliare: nel dettaglio, il Presidente di Regione dica se ha richiesto espresso parere all’Avvocatura regionale in merito alla necessità di costituirsi parte civile sia nei confronti dei soggetti già oggetto di rito speciale (patteggiamento), sia nei confronti dei soggetti a oggi imputati nel procedimento”.

Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, in merito alla decisione della Regione di non costituirsi parte civile.

“Abdicando, Bucci è venuto meno a un suo preciso dovere etico e istituzionale, e cioè difendere l’interesse collettivo in tutte le sedi opportune. Voltarsi dall’altra parte di fronte a scelte palesemente sbagliate capaci di gettare discredito sulle istituzioni, significa difendere chi non lo merita ricorrendo all’ambiguità”, conclude Giordano.

