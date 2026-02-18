  • News24
Cornigliano, pugni in strada per un monopattino: arrivano i carabinieri

La lite è nata tra due uomini che stavano contrattando per l’acquisto del mezzo

Genova. Dalle parole ai pugni in mezzo alla strada per un monopattino. È successo mercoledì pomeriggio in via Vetrano, a Cornigliano.

La lite è nata tra due uomini che stavano contrattando per l’acquisto del monopattino. Il compratore ha fatto notare che “non funzionava bene”, il venditore ha risposto per le rime e nel giro di pochi minuti hanno iniziato a picchiarsi.

Alla scena hanno assistito alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno trovato entrambi gli uomini ancora sul posto, malconci e alterati ma tutto sommato incolumi. Nessuno dei due ha voluto andare in ospedale: i militari hanno riportato la calma, e i due potranno poi decidere in seguito se sporgere denuncia.

