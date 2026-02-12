  • News24
Ottimi secondi

Coppa Italia dei Territori, medaglia d’argento per il Comitato Liguria Centro

Casalecchio di Reno. In occasione della Final Four Del Monte Coppa Italia di Super Lega, il team Liguria Centro maschile è stato protagonista dell’evento collaterale Coppa Italia dei Territori, organizzato dal Comitato Territoriale Bologna.

La squadra (composta dai migliori atleti classe 2011 e 2012 del comitato territoriale Liguria Centro provenienti da Colombo Volley, Cus Genova Volley, US ACLI Santa Sabina, APD Sant’Antonio) ha gareggiato sabato 7 e domenica 8 febbraio contro alcune rappresentative provenienti da tutta Italia.

Nel girone eliminatorio il team dei mister Cortellini e Bontempo ha vinto 2-0 con Bologna 1 e ha perso 0-2 contro i favoriti del CT Milano/Monza/Lecco. Grazie ad un ottimo piazzamento in classifica avulsa, la squadra passa alla seconda fase come quarta classificata e incontra CT Roma, vincendo 2-0 in semifinale.

È di nuovo sfida con Milano/Monza/Lecco: si parte sotto 0-1 ma i liguri non mollano e vanno sul 1-1. Al tie break ha la meglio il team lombardo e per il CT Liguria Centro è medaglia d’argento.

La due giorni si è conclusa all’Unipol Arena con la premiazione e la finalissima della Coppa Italia di SuperLega.

Gli atleti: Fabrizio Baiardi, Giorgio Borghesi, Alessandro Canton (Capitano), Alessandro Cremisio, Lorenzo Fazio, Lorenzo Iaccheri, Fabio Perata, Simone Repetto, Alessio Lombardi, Matteo Viglianti, Alessandro Casella, Francesco Papini, Jacopo Maltinti, Calogero Fruscione.

