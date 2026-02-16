Coopservice avanza verso la sostenibilità con la conformità ISO 14067 per il cleaning ospedaliero

Una ‘Dichiarazione’ che certifica la qualità della rendicontazione GHG

Coopservice ha ottenuto la dichiarazione di conformità allo standard 14067:2018 per la valutazione dell’impronta ecologica dell’intero ciclo di vita del servizio di pulizie professionali in ambito sanitario. Più specificamente si tratta della ‘Dichiarazione di verifica’ della carbon footprint generata dagli hospital cleaning services, la quale attesta che il calcolo dell’impronta di carbonio (misurata in termini di CO2 equivalente) nell’ambito del Life Cycle di un prodotto-servizio è risultata pienamente conforme alle linee guida previste dalla norma.

Il valore della conformità allo standard 14067

Basandosi sulla metodologia internazionale LCA – Life Cycle Assessment a sua volta derivata dagli standard ISO 14040 e 14044 – la conformità ottenuta garantisce che ogni segmento del processo produttivo venga analiticamente valorizzato nel suo impatto climalterante. Il risultato è la disponibilità di dati empirici oggettivi, verificabili e confrontabili, i quali alimentano la credibilità e la fiducia nelle rendicontazioni ESG prodotte, contribuendo a rafforzare la green reputation aziendale.

Uno strumento operativo per migliorare le prestazioni di sostenibilità

Contestualmente, la conformità rilasciata costituisce una importante leva strategica. L’implementazione dello standard 14067 consente, infatti, di individuare le fasi del ciclo di vita del prodotto-servizio con la maggiore incidenza in termini di rilascio di GHG, permettendo, in tal modo, di definire le politiche di carbon management necessarie per ottimizzare i processi interni e ridurre le emissioni di gas serra. Inoltre, grazie all’oggettività e tracciabilità dei risultati, facilita la comparazione delle performance ambientali dei servizi proposti.

Non solo 14067: il contestuale rilascio della ‘Verifica EPD’

Nello specifico l’attestazione di conformità riconosciuta a Coopservice riguarda i servizi di pulizie e sanificazione erogati presso l’Ospedale Fracastoro San Bonifacio (VR) ed è accompagnata dalla attribuzione, da parte dello stesso ente certificatore ICMQ, della ‘Opinione di verifica’ della Enviromental Product Declaration (EPD) in conformità alla ISO 14025, ad ulteriore dimostrazione della trasparenza e della verificabilità del procedimento adottato.

L’ininterrotto percorso di Coopservice verso la sostenibilità e l’efficientamento

L’ottenimento della ‘Dichiarazione di verifica’ della carbon footprint del cleaning ospedaliero si pone in continuità con le attestazioni e certificazioni ottenute nel tempo, a testimonianza della roadmap intrapresa da Coopservice in direzione della piena sostenibilità e del continuo efficientamento dei servizi di facility. Un percorso che ha già portato l’azienda a conseguire le certificazioni ambientali 14001 e 14064-1, le attestazioni energetiche 50001 e 11352, la registrazione EMAS e la Gold Medal di Ecovadis, a dimostrazione dell’affidabilità dei sistemi di gestione adottati e della trasparenza e della verificabilità delle informazioni rilasciate.