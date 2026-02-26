Cooperative e Ai, convegno a Genova. Bucci: “La tecnologia sia un mezzo, mai un fine”

Genova. “La tecnologia è un mezzo, mai un fine: il risultato lo scelgono la nostra etica, la nostra filosofia e la nostra cultura. Non bisogna aver paura del progresso, anzi: bisogna cogliere quella grande rivoluzione che è l’intelligenza artificiale e usarla con etica e attenzione”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi al Palazzo Ducale di Genova all’avvio della Biennale dell’Economia Cooperativa “Filosofia, estetica cooperativa e intelligenza artificiale”, promosso da Legacoop Liguria.

“Come amministrazione pubblica per la Liguria e Genova abbiamo l’obiettivo di ospitare la sede italiana di una delle gigafactory europee e, grazie al nostro tessuto aziendale e universitario, abbiamo tutte le carte in regola per raggiungerlo – continua il presidente Bucci – pensiamo all’importanza dei dati liguri in un settore come la sanità: la nostra regione, con la sua alta aspettativa di vita e il gran numero di cittadini anziani, è lo specchio di quello che sarà il mondo occidentale tra vent’anni. Usare queste informazioni e analizzarli con un’intelligenza artificiale guidata dalla mente e dall’etica umana è un capitale importante che sarà molto utile a noi e alle future generazioni”.