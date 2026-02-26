  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Settore

Cooperative e Ai, convegno a Genova. Bucci: “La tecnologia sia un mezzo, mai un fine”

"Come amministrazione pubblica per la Liguria e Genova abbiamo l'obiettivo di ospitare la sede italiana di una delle gigafactory europee"

Generico febbraio 2026

Genova. “La tecnologia è un mezzo, mai un fine: il risultato lo scelgono la nostra etica, la nostra filosofia e la nostra cultura. Non bisogna aver paura del progresso, anzi: bisogna cogliere quella grande rivoluzione che è l’intelligenza artificiale e usarla con etica e attenzione”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi al Palazzo Ducale di Genova all’avvio della Biennale dell’Economia Cooperativa “Filosofia, estetica cooperativa e intelligenza artificiale”, promosso da Legacoop Liguria.

“Come amministrazione pubblica per la Liguria e Genova abbiamo l’obiettivo di ospitare la sede italiana di una delle gigafactory europee e, grazie al nostro tessuto aziendale e universitario, abbiamo tutte le carte in regola per raggiungerlo – continua il presidente Bucci – pensiamo all’importanza dei dati liguri in un settore come la sanità: la nostra regione, con la sua alta aspettativa di vita e il gran numero di cittadini anziani, è lo specchio di quello che sarà il mondo occidentale tra vent’anni. Usare queste informazioni e analizzarli con un’intelligenza artificiale guidata dalla mente e dall’etica umana è un capitale importante che sarà molto utile a noi e alle future generazioni”.

leggi anche
Brando Benifei
Prospettive
Biennale dell’economia cooperativa, Benifei (Pd): “Possibile un nuovo modello per la gestione dei dati nell’Ai”
simone gamberini
Futuro
“Un modello cooperativo e democratico per domare l’Ai”, da Genova la sfida al mercato globale
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.