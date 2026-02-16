Export, dazi e nuovi equilibri globali: a Genova un convegno per gli 80 anni di Aice

Genova. La città si prepara ad accogliere un momento di confronto dedicato al futuro del commercio estero italiano e alle prospettive dell’export, in uno scenario internazionale sempre più complesso.

Giovedì 19 febbraio, nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, Confcommercio Genova, Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) e Confcommercio International Genova, col supporto di Camera di Commercio e Liguria Gourmet, promuovono il convegno “Oltre i dazi: la forza del commercio estero italiano”.

L’appuntamento celebrerà gli 80 anni di Aice e porterà nel capoluogo ligure istituzioni, rappresentanti del sistema economico e protagonisti delle relazioni commerciali internazionali.

In una fase segnata da tensioni geopolitiche, ridefinizione delle catene di approvvigionamento e nuove politiche commerciali, il tema dell’internazionalizzazione torna centrale anche per il tessuto imprenditoriale ligure. Non a caso l’evento nasce con un forte radicamento territoriale ma con uno sguardo ampio sui mercati globali, mettendo attorno allo stesso tavolo il mondo delle imprese, il sistema logistico-portuale e i rappresentanti istituzionali chiamati a ragionare sulle prospettive dell’export e sul ruolo strategico delle città portuali come Genova.

“Celebrare a Genova gli 80 anni di Aice significa riconoscere il valore storico e attuale della nostra città come snodo naturale dei traffici internazionali – sottolinea Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova -. Oggi più che mai serve creare occasioni di dialogo tra chi produce, chi esporta e chi governa i processi economici, perché solo attraverso una visione condivisa è possibile rafforzare la competitività delle imprese e del territorio”.

L’iniziativa si inserisce in un momento di particolare attenzione verso le dinamiche del commercio estero italiano, tra nuove barriere, evoluzione delle politiche europee e ricerca di mercati emergenti. Un contesto nel quale le imprese chiedono strumenti concreti per affrontare le trasformazioni in atto e per consolidare la propria presenza internazionale.

“Il commercio estero è sempre più una leva strategica per la crescita delle aziende italiane – evidenzia Franco Aprile, presidente Confcommercio International Genova e presidente Aice Poland -. In un quadro globale che cambia rapidamente, è fondamentale offrire spazi di confronto capaci di mettere in relazione esperienze, competenze e opportunità, con particolare attenzione ai rapporti economici con l’Europa orientale e ai nuovi scenari di collaborazione”.

Accanto al valore simbolico dell’anniversario, l’appuntamento vuole offrire una riflessione concreta sulle sfide che attendono il sistema dell’export, dalla competitività delle imprese alle infrastrutture logistiche, fino alle relazioni diplomatiche ed economiche che influenzano gli scambi internazionali. Un confronto che vedrà coinvolti esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale, testimoniando la volontà di costruire un dialogo stabile tra livelli locali e nazionali.

“Gli 80 anni di Aice rappresentano un traguardo importante ma anche un rinnovato punto di partenza in un momento di grande instabilità geopolitica mondiale, in cui guardiamo di più alle vie marittime – aggiunge Riccardo Garosci, presidente Aice e vicepresidente Confcommercio nazionale -. L’obiettivo è rafforzare il sistema delle relazioni economiche internazionali e accompagnare le imprese italiane in una fase di trasformazione profonda dove competenze, rete e capacità di visione diventano elementi decisivi”.